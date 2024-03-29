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Питерец.ру » Общество » Зимой дома убирали плохо

Зимой дома убирали плохо

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
piter.tv
ГЖИ Петербурга выявила нарушения у 17,5% проверяемых домов

«Питерец.ру» сообщает, что за зиму Госжилинспекция СПб проверила более 11 тыс. домов. Почти в 2 тыс. случаев были обнаружены нарушения, связанные с уборкой. Выходы несвоевременно очищали от снега, на кровлях оставалась наледь, а тротуары не всегда своевременно посыпали реагентами.

612 домов ГЖИ проверила совместно с прокуратурой, после чего было составлено 54 протокола об административных нарушениях. Ответственные лица были оштрафованы на общую сумму 6,8 млн. руб.

Контролем за состояние дворов также занимается ГАТИ. Для обнаружения проблем используются технологии искусственного интеллекта. Так что современные службы Петербурга вооружены средствами, позволяющими оперативно выявлять нарушения.

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