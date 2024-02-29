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Питерец.ру » Общество » «Единая карта петербуржца» представила новый сервис - «Гражданский контроль»

«Единая карта петербуржца» представила новый сервис - «Гражданский контроль»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Петербурга
В цифровой экосистеме проекта «Единая карта петербуржца» появился новый сервис - «Гражданский контроль»

В цифровой экосистеме проекта «Единая карта петербуржца» (ЕКП) появился новый сервис - «Гражданский контроль», который позволяет пользователям проверять свои фискальные чеки и выявлять нарушения законодательства со стороны организаций, их выдавших.

Теперь пользователи могут просто авторизоваться на портале или в мобильном приложении ЕКП, отсканировать QR-код чека на странице сервиса «Гражданский контроль». В случае выявления несоответствий или отсутствия чека можно направить жалобу на нарушившую законодательство организацию непосредственно через этот сервис.

Помимо этого, расширены возможности сервиса «Активность». Теперь в этом разделе на портале и в мобильном приложении ЕКП доступен список учреждений и открытых спортивных площадок города. Благодаря интерактивной карте с фильтрами пользователи могут легко выбрать площадки для занятий любимыми видами спорта в своем районе.

На сегодняшний день цифровая экосистема ЕКП включает уже 8 сервисов, каждый из которых направлен на упрощение жизни жителей города.

Сегодня ЕКП уже стала неотъемлемой частью жизни каждого третьего жителя Санкт-Петербурга. Электронные сервисы помогают держателям карты не только экономить время и деньги, но и активно участвовать в развитии города.

Внедрение новых сервисов в рамках проекта ЕКП является важным шагом на пути создания единого городского пространства, в котором жители могут легко и удобно получать необходимую информацию, оплачивать услуги и активно участвовать в жизни своего города.

Источник: Администрация Петербурга
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