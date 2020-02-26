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Питерец.ру » Общество » Единая карта петербуржца расширит свой функционал

Единая карта петербуржца расширит свой функционал

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Сфера действия Единой карты петербуржца расширяется

Об этом заявил сегодня губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства во время обсуждения реализации проекта «Единая карта петербуржца» и планах его перспективного развития на 2020 год.

«Почти год назад стартовал этот проект. Сегодня карта узнаваема и востребована. Уверен, что она может стать одним из самых важных инструментов для улучшения качества жизни горожан», - сказал губернатор.

До конца 2020 года планируется запустить мобильные сервисы «ЕКП-Афиша» (покупка билетов со скидками в учреждениях культурно-развлекательной сферы), «ЕКП-Волонтер» (объединение добровольцев для решения социально-значимых задач). Также будет подключен «ЕКП-Платежный сервис», позволяющий осуществлять онлайн-платежи.

Также в развитие проекта будет запущено новое мобильное приложение к карте. Появятся два новых мобильных сервиса «ЕКП-льготы» и «ЕКП-Городской диалог». Цифровой сервис «ЕКП-льготы» позволит держателям карт просматривать в личном кабинете сведения о назначенных им мерах социальной поддержки и перечисленных выплатах из бюджета. Функция «Социальный калькулятор» позволит любому жителю Петербурга узнать о возможности получения мер социальной поддержки от города. Используя «ЕКП-Городской диалог», жители смогут принимать участие в электронном голосовании по важным вопросам городской жизни. 

Губернатор поручил комитету по экономической политике и стратегическому планированию, комитету по культуре и комитету по социальной политике обеспечить запуск сервисов в срок.

По словам главы города, инновационный цифровой продукт не должен останавливаться в своем развитии: «Для того чтобы карта была удобной, ее нужно постоянно совершенствовать, предлагать новые услуги». Он поручил особое внимание в этой работе обращать на льготные категории граждан.

«Для них карта должна дать еще больше возможностей. Широкий функционал карты поможет создать прозрачную и понятную для каждого льготника систему социальных выплат. Не человек должен бегать за льготами, а льготы должны приходить к человеку», – сказал Александр Беглов.

С мая 2019 года владельцами карты стали около полумиллиона петербуржцев. По словам Александра Беглова, немаловажную роль в ее популярности сыграли льготные скидки для держателей и информационные удобства, упрощающие жизнь горожан.

В сентябре 2019 года была запущена акция, предусматривающая скидки на проезд в метро, которая нашла живой отклик у жителей (стоимость проезда по ЕКП составляла 35 рублей при стоимости разовой поездки в 45 рублей). «Городу удалось сохранить скидки на проезд в метро для держателей карты и в 2020 году», – заявил губернатор. С 1 января 2020 года стоимость проезда по ЕКП в петербургском метрополитене составляет 36 рублей при стоимости разовой поездки в 55 рублей.

Картой также можно расплатиться на всех видах наземного транспорта, в пригородных электричках и в автобусах Ленинградской области, маршрут которых проходит по территории Санкт-Петербурга. Кроме того, держатели ЕКП могут получить скидки в рамках программ лояльности и дисконтных программ государственных и коммерческих организаций, оказания услуг в области здравоохранения.

Сегодня оформить карту можно в отделениях трех банков-партнеров проекта: банк Санкт-Петербург, Сбербанк, Банк ВТБ.

Первый заместитель председателя Правления АО «Национальная система платежных карт» Сергей Бочкарев отметил, что успешный опыт Петербурга по внедрению электронных сервисов используется другими регионами России. 

Источник: Администрация Петербурга
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