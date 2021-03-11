Высокая летальность сохраняется

«Питерец.ру» сообщает, что накануне в Северной столице от коронавируса умерли 52 человека. В городе на Неве продолжает сохраняться высокий уровень летальности. Постоянно уходят из жизни несколько десятков людей.

При этом показатели летальности в Северной столице выше чем во многих регионах РФ. Например, с начала пандемии в Москве умерло примерно 15,5 тыс. человек. В Петербурге, где численность населения почти в 3 раза меньше, умерло почти 11,5 тыс. человек.

Количество новых заражений сокращается. Каждый день в Петербурге выявляется около тысячи случаев коронавируса. На сегодняшний день в Северной столице примерно 45 тыс. людей болеют covid-19. Так что до окончательно победы над этой инфекцией еще далеко.