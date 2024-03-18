Россия. Путин. Крым: на Дворцовой площади прошел молодежный флешмоб

В Петербурге после полудня прошел массовый флешмоб на Дворцовой площади. Около тысячи молодых людей выстроились в слова «Россия», «Путин» и «Крым». С помощью цветных шаров они раскрасили площадь в цвета триколора. И тысяча голосов скандировала: «Россия!».

В акции приняли участие активисты молодежных и студенческих организаций Петербурга, в том числе «Волонтерской Роты», «Молодой Гвардии», а также волонтеры «Единой России».

«Важная дата. 10 лет назад Крымский полуостров вернулся в родную гавань. И мы снова приветствуем это событие, отмечаем юбилей Крымской весны. Много перемен уже произошло на полуострове, впереди, уверен, будут новые проекты, новые инфраструктурные объекты, которые сделают жизнь на полуострове ещё благополучнее», – прокомментировал акцию замруководителя МГЕР, координатор организации по Северо-Западному федеральному округу Александр Маликов.

Участник акции единоросс Адиз Мирзалиев отметил: «Я после 2014 года раз пять бывал в Крыму. Сам за рулём проделал весь путь. Сначала это был паром, потом – Крымский мост. Я видел, как Крым преображается, начиная с дорог, заканчивая благоустройством городов. Всех призываю, кто ещё не был, побывать в Крыму, посмотреть, как там стало хорошо, стало лучше».

18 марта 2014 года был подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии полуострова в состав России с образованием в её составе новых равноправных субъектов. Это важное историческое событие изменило жизнь крымчан, поддержавших присоединение большинством голосов. 10-ю годовщину Крымской весны отмечают сегодня во всех крупных городах страны.