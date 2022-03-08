Поздравили женщин

«Питерец.ру» сообщает, что глава Северной столицы Александр Беглов и руководитель парламента Александр Бельский. Они поблагодарили женщин за их доброту, мудрость и душевность. Главные лица города пожелали петербурженкам любви, здоровья и успеха, а также мирного неба.

Это традиционное поздравление от властей Петербурга. Каждый год губернатор и спикер ЗакСа делают такие обращения к представительницам слабого пола. 8 марта 2022 года не стало исключением из этого правила.

Сегодня для жительниц города пройдет праздничный концерт. В Северной столице всегда уделяют серьезное внимание празднованию Международного женского дня. Власти делают все возможное, чтобы все проходило на достойном уровне.