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Питерец.ру » Общество » С 8 марта от первых лиц!

С 8 марта от первых лиц!

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Глава города и спикер ЗакСа поздравили женщин

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Беглов и спикер парламента Макаров поздравили жительниц города с 8 марта. Они выразили огромную благодарность всем представительницам слабого пола. Чиновники подчеркнули ту важную роль, которая возложена на женщину.

По словам Беглова и Макарова, женщины достойно прошли испытание в период пандемии. Главные городские руководители отдельно поблагодарили женщин-медиков, которые совершили подвиг в это непростое время.

Первые лица Петербурга подчеркнули, что в городе делается все возможное для создания наилучших условий для женщин. Это уже стало хорошей традицией, когда губернатор Северной столицы и спикер ЗакСа вместе поздравляют женщин с 8 марта.

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