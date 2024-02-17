Губернатор Петербурга посетил МФЦ в торговом комплексе «Гарден Сити»

17.02.2024. Санкт-Петербург. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил открытый после реконструкции офис МФЦ «Мои документы» в торговом центре «Гарден Сити» в Приморском районе. Помещения были приспособлены для нужд арендатора силами строительной компании City Solutions, входящей в холдинг «Первая мебельная» Александра Шестакова.

Новый МФЦ получил полностью переделанные с учетом его потребностей помещения площадью 700 м2 в ТЦ «Гарден Сити» по адресу: Лахтинский пр., д. 85, лит. В. Ранее офис принимал граждан в другом месте — на Лахтинском пр., 98.

Переезд офиса на новую площадку стал взаимовыгодным для всех: и для «Гарден Сити», и для МФЦ, говорит владелец ТЦ «Гарден Сити» Александр Шестаков: «Людям удобно посещать МФЦ, так как здесь есть просторная парковка и развитая инфраструктура: магазин «Азбука вкуса», многочисленные кафе, «Вкусно и точка», стритфуд и многое другое. Есть детская комната, где родители могут оставить детей под присмотром воспитателей, пока сами занимаются бумажными делами. Поход можно совместить с покупками или развлечениями».

В новом помещении МФЦ работают 14 окон вместо восьми в прежнем. Переезд позволил увеличить часы работы: теперь прием ведется ежедневно, а не только по будням, как раньше. Всё большее число граждан может воспользоваться услугами по принципу одного окна.

Также повысилась и посещаемость «Гарден Сити»: многофункциональность торгового пространства обеспечивает комплексу преимущество среди конкурентов. МФЦ, как успешный государственный социальный проект, генерирует значительный трафик. «Этот МФЦ ежедневно принимает 200–300 клиентов, предоставляя 366 услуг и сервисов. Вся сеть городских МФЦ ежедневно принимает до 20 тыс. человек», — говорит директор Многофункционального центра Санкт-Петербурга Максим Александров.

ТЦ выигрывает за счет притока посетителей, трафик вырос примерно на 10%. При этом посещаемость торгового центра распределяется в течение недели более равномерно, тогда как раньше основные потоки посетителей приходились на выходные и праздничные дни. Немаловажно, что появление МФЦ позволяет привлечь новых арендаторов благодаря расширению целевой аудитории.

В МФЦ традиционно наиболее востребованы услуги Росреестра (регистрация недвижимости), социальных служб (выплаты, компенсации, льготы), МВД (выдача и замена паспортов, водительских удостоверений, справок об отсутствии судимости). Кроме того, в МФЦ при необходимости можно зарядить телефон через USB-кабель или с помощью powerbank, воспользоваться компьютером самообслуживания и мультиматом — многофункциональным устройством, предназначенным для печати, сканирования и копирования документов.

Тенденция открытия МФЦ в торговых центрах только растет. За последние годы по инициативе Минпромторга в разных городах России офисы службы «Мои документы» стали чаще открываться в ТЦ. Например, в Петербурге в 2022–2023 годах начали работать МФЦ в торговых комплексах на Наличной улице и на Северном проспекте, в Москве — на Сходненской и Ярцевской улицах, в Адыгее и Екатеринбурге — в ТЦ «МЕГА».

Справка

Приморский район — крупнейший по численности населения административный район Санкт-Петербурга. По данным Петростата на 1 января 2023 года, здесь проживают 699 243 человека.

Предоставление государственных и муниципальных услуг на территории района организовано в семи универсальных офисах МФЦ с общим количеством окон — 112. Кроме того, в районе работает Центр оказания услуг для бизнеса с шестью окнами приема и выдачи документов. Дополнительно организовано выездное обслуживание с помощью мобильного МФЦ в МО Ланское.

Справка о ТК «Гарден Сити»

ТК «Гарден Сити» открылся для посетителей в 2006 году и работает как премиальный торговый комплекс, где представлено более 120 магазинов, предлагающих товары для обустройства дома и интерьера, спорта, отдыха, детские товары ведущих брендов мира. В их числе OBI, «Триал Спорт», «Колесо», «Азбука вкуса» и др. Комплекс состоит из двух корпусов общей площадью 52 тыс. м2, посетителям также доступна парковка, рассчитанная на 1 500 автомобилей. Ежедневно «Гарден Сити» посещают более 10 000 человек.

Более 10 лет ТК «Гарден Сити» выступает организатором «Садовой ярмарки» — крупнейшей петербургской выставки-продажи саженцев цветов, декоративных и плодово-ягодных культур. На территории торгово-выставочного комплекса расположены фудтраки русской кухни «Теремок», Food Factory и других брендов.