ента новостей

16:43
В Петербурге усиливают антитеррористические меры
16:31
«Великое многообразие природы»: эксперты Эрмитажа и СПбГУ нашли тайные сады в произведениях искусства
16:26
На Кантемировской улице проходит новогоднее шоу-перформанс
14:28
Гала-фестиваль Года культурного наследия народов России пройдёт в Историческом парке
14:08
На трассе М-10 в Ленобласти в лобовом ДТП погиб один человек
13:57
В Петербурге задержали подозреваемую в хищении бюджетных денежных средств
11:14
В Невском районе тушили пожар в ангаре
10:41
В Агалатово иномарка вылетела в кювет и застряла между деревьями
10:35
Полицейские задержали рецидивиста, забившего до смерти женщину в квартире на Васильевском острове
10:19
В Невском районе задержали 34-летнего мужчину обманувшего пенсионерку
10:02
В Петербурге задержан злоумышленник, стрелявший в спину мужчине
09:32
В Ленобласти прошел оперативный штаб по реализации НСПД
09:27
Пожилым петербуржцам помогут передать новогодние подарки военнослужащим на передовую
09:13
Три человека погибли и иностранцы получили ранения в результате нападения боевиков на отель в Кабуле
09:05
Российский газ вернется в Европу?
08:40
Кофе с молоком – это вредно?
08:05
ЖК «Ломоносовъ» будет сдан
16:34
В Ленобласти автомобиль врезался в фонарный столб
16:06
Дмитрий Пуляевский: «В Ленинградской области природные красоты обрели статус объектов особой поддержки»
16:01
В Петербурге Росгвардейцы задержали правонарушителя, нанесшего ножевое ранение мужчине
15:56
В Петербурге пьяного нарушителя ПДД задержали с погоней
15:54
Депутаты предлагают выдавать аванс по государственным контрактам в обязательном порядке
15:52
В Петербурге задержан 56-летний мужчина, сообщивший о ложной угрозе
15:50
Ленобласть при поддержке Петербурга поставила в подшефный город Донецкой Народной республики 4 новых трамвая
15:49
Дом акционерного общества «Строитель» на Гангутской улице признан региональным памятником
15:47
Смольный использует ботов, чтобы скрыть негатив после прямой линии с Бегловым
15:27
Из Петербурга в Павловск началось тактовое движение электропоездов
15:20
В Мариинском дворце прошло традиционное вручение паспортов юным петербуржцам
15:02
«Единая Россия» совместно с Минпросвещения провели первый Всероссийский форум «Школа Героя»
14:05
В Киришах в лобовом столкновении пострадали три человека
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » На Кантемировской улице проходит новогоднее шоу-перформанс

На Кантемировской улице проходит новогоднее шоу-перформанс

0
26
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На Кантемировской ул. стартовало предновогоднее ежедневное театрализованное шоу-перфоманс

В преддверии новогодних праздников торговый комплекс «Мебель-Сити» по-петербургски изящно предлагает покупателям позаботиться о том, чтобы Новый год прошел в стильном интерьере. Ежедневно с 12 по 18 декабря с 18:00 до 20:00 витрина «Мебель-Сити» превращается в площадку ежедневного театрализованного шоу-перформанса, зрителями которого станут прохожие Кантемировской улицы, а также посетители комплекса.

«Сцена» витрины «Мебель-Сити» выполнена как белоснежный интерьер гостиной. В процессе перформанса здесь появляются загримированные в белый цвет гротескные персонажи, которые меняют стерильный монохромный интерьер на уютный и цветной прямо во время своего выступления, которое включает в себя пантомиму, балет и танец. Примечательно, что шоу иммерсивное, то есть актеры взаимодействуют со зрителями и прохожими. Стать зрителем и даже участником такой необычной новогодней сказки сможет каждый желающий. Шоу идет ежедневно с 18:00 до 20:00 по адресу: Кантемировская ул., 37.

Все мы родом из детства, и что, как не приближающийся Новый год, позволяет снова ощутить атмосферу праздника, где всё всегда сбывается? С легкой руки «Мебель-Сити» все желающие могут снова ощутить себя детьми, очарованными волшебством новогодней витрины магазина. «Да, искушенного покупателя сложно удивить танцующими куклами, мягкими игрушками, сияющими елками и крутящимися вокруг них игрушечными паровозиками, — говорит Наталия Козырева, руководитель направления коммерции холдинга «Первая мебельная». — Всё это уже совсем не ново для культурной столицы, особенно в сезон праздников. Но совсем другое дело, когда за витриной приветливо машет рукой настоящий актер, разыгрывающий свою сказочную роль». С легкой руки «Мебель-Сити» и «Первой мебельной» все желающие могут снова ощутить себя детьми, очарованными волшебством новогодней витрины магазина.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-04-2016, 23:43
Значение мебели в интерьере
26-10-2019, 23:37
Стильная мебель
27-11-2016, 17:07
Элитная мебель из Германии
3-01-2013, 13:46
«Двенадцать месяцев» встретят вас в Музее городской скульптуры
4-09-2022, 22:32
Элитная мебель
22-06-2015, 21:20
Мебель из Италии: как создать роскошный дизайн гостиной?

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
164
Сегодня, 14:08
На трассе М-10 в Ленобласти в лобовом ДТП погиб один человек
0
217
Сегодня, 10:41
В Агалатово иномарка вылетела в кювет и застряла между деревьями
0
173
Вчера, 16:34
В Ленобласти автомобиль врезался в фонарный столб
0
175
Вчера, 14:05
В Киришах в лобовом столкновении пострадали три человека
Наверх