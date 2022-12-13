На Кантемировской улице проходит новогоднее шоу-перформанс

В преддверии новогодних праздников торговый комплекс «Мебель-Сити» по-петербургски изящно предлагает покупателям позаботиться о том, чтобы Новый год прошел в стильном интерьере. Ежедневно с 12 по 18 декабря с 18:00 до 20:00 витрина «Мебель-Сити» превращается в площадку ежедневного театрализованного шоу-перформанса, зрителями которого станут прохожие Кантемировской улицы, а также посетители комплекса.

«Сцена» витрины «Мебель-Сити» выполнена как белоснежный интерьер гостиной. В процессе перформанса здесь появляются загримированные в белый цвет гротескные персонажи, которые меняют стерильный монохромный интерьер на уютный и цветной прямо во время своего выступления, которое включает в себя пантомиму, балет и танец. Примечательно, что шоу иммерсивное, то есть актеры взаимодействуют со зрителями и прохожими. Стать зрителем и даже участником такой необычной новогодней сказки сможет каждый желающий. Шоу идет ежедневно с 18:00 до 20:00 по адресу: Кантемировская ул., 37.

Все мы родом из детства, и что, как не приближающийся Новый год, позволяет снова ощутить атмосферу праздника, где всё всегда сбывается? С легкой руки «Мебель-Сити» все желающие могут снова ощутить себя детьми, очарованными волшебством новогодней витрины магазина. «Да, искушенного покупателя сложно удивить танцующими куклами, мягкими игрушками, сияющими елками и крутящимися вокруг них игрушечными паровозиками, — говорит Наталия Козырева, руководитель направления коммерции холдинга «Первая мебельная». — Всё это уже совсем не ново для культурной столицы, особенно в сезон праздников. Но совсем другое дело, когда за витриной приветливо машет рукой настоящий актер, разыгрывающий свою сказочную роль». С легкой руки «Мебель-Сити» и «Первой мебельной» все желающие могут снова ощутить себя детьми, очарованными волшебством новогодней витрины магазина.