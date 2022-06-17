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Питерец.ру » Экономика » Правительство Ленобласти и ХК «Сити 78» подписали соглашение о создании индустриального парка «М-18»

Правительство Ленобласти и ХК «Сити 78» подписали соглашение о создании индустриального парка «М-18»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Новый индустриальный парк расположится на Мурманском шоссе. Объем инвестиций в проект составит 2 млрд рублей

В ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «ХК Сити 78» Руслан Гайсин подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Документ предполагает взаимодействие компании и органов власти по созданию и развитию нового индустриального парка «М-18» во Всеволожском районе Ленобласти.

Индустриальный парк «М-18» разместится на Мурманском шоссе рядом с деревней Разметелево на участке 16 га. Общая площадь запланированных помещений составит 75 тыс. м2, из которых 40 тыс. м2 займут склады, 30 тыс. м2 — производственные цеха, еще 5 тыс. м2 — объекты придорожного сервиса. В парке смогут размещаться производственно-складские объекты IV и V классов опасности. В настоящее время ведется проектирование индустриального парка, первую очередь комплекса площадью 20 тыс. м2 планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году, еще 50 тыс. м2 — до 2025 года. Компания рассчитывает окупить инвестиции за 9 лет.

«Для создания новых предприятий, в том числе импортозамещающих производств, важно наличие в регионе промышленных площадок с готовой инженерной инфраструктурой и готовыми помещениями. Проект нового индустриального парка как раз включает готовые производственные помещения, что позволяет быстро запустить производство. Сегодня время для развития, и наша задача — предложить инвесторам в Ленинградской области все возможности для локализации», — цитирует губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко пресс-служба правительства региона.

«Для нас это первый проект в сегменте индустриальной недвижимости, ранее ХК «Сити 78» занималась загородной и другими видами коммерческой недвижимости. Сейчас это направление стало очень перспективным для девелопмента, поскольку в России и в частности в Санкт-Петербурге образовался дефицит качественных складских и производственных помещений по доступным ценам. Уже сейчас мы видим огромный интерес к нашему проекту со стороны потенциальных резидентов», — сообщил Руслан Гайсин.

По его словам, повышенный спрос на складские и производственные помещения во многом связан с необходимостью переезда промышленных предприятий из «серого пояса» — старых заводских корпусов, где уже невозможно заниматься расширением действующего бизнеса. Кроме того, усиление курса на импортозамещение в России дает новый импульс к развитию отечественным производителям, которым также нужны площади и земельные участки — качественные, но недорогие.

Источник: Пресс-служба ХК «Сити 78»
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