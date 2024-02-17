Сел в тюрьму и потерял гражданство

«Питерец.ру» сообщает, что уроженец Армении желает вернуть российское гражданство, которого был лишен в конце прошлого года. Оно было аннулировано МВД, поскольку мужчина имел судимость. Однако этот человек не согласился с данным решением и намерен восстановить гражданство через суд.

В итоге армянин, живущий в СПб, обратился с иском, что создало прецедент. Ситуация вызвала интерес со стороны юристов и общественности. Истец считает, что МВД по Кировскому р-ну не имело право лишать его гражданства.

Интересно, чем закончится это дело. Данный случай является первым среди проблем подобного рода. Так что вердикт суда станет неким ориентиром, способным повлиять на решение вопросов в аналогичных ситуациях.