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Питерец.ру » Общество » Сел в тюрьму и потерял гражданство

Сел в тюрьму и потерял гражданство

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Человек, лишившийся гражданства по причине тюрьмы, желает его вернуть

«Питерец.ру» сообщает, что уроженец Армении желает вернуть российское гражданство, которого был лишен в конце прошлого года. Оно было аннулировано МВД, поскольку мужчина имел судимость. Однако этот человек не согласился с данным решением и намерен восстановить гражданство через суд.

В итоге армянин, живущий в СПб, обратился с иском, что создало прецедент. Ситуация вызвала интерес со стороны юристов и общественности. Истец считает, что МВД по Кировскому р-ну не имело право лишать его гражданства.

Интересно, чем закончится это дело. Данный случай является первым среди проблем подобного рода. Так что вердикт суда станет неким ориентиром, способным повлиять на решение вопросов в аналогичных ситуациях.

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