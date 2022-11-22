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Питерец.ру » Статьи » Отдых и путешествия » Путешествия » Проще некуда: как иммигранты получают паспорт ЕС всего за 2 года

Проще некуда: как иммигранты получают паспорт ЕС всего за 2 года

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PxHere
Чтобы получить паспорт Европейского союза, необходимо успешно оформить гражданство любой страны, входящей в этот блок

Чтобы получить паспорт Европейского союза, необходимо успешно оформить гражданство любой страны, входящей в этот блок, отмечают в International Business. В качестве "трамплина" выходцы из постсоветских государств обычно используют Румынию, так как здесь процесс получения гражданства упрощен до минимума. Особенно это касается программы репатриации, по которой люди с румынскими корнями могут беспрепятственно оформить паспорт данной страны. В статье рассмотрим каким образом можно получить румынский паспорт (а значит и европейское гражданство) по данной программе.

Кто может оформить

Данная программа доступна многим выходцам из постсоветских государств. Иммигранты, оставляющие о миграционной компании International Business отзывы отмечают следующие главные условия:

  • у вас должны быть родственники, которые жили на территории рассматриваемого государства до 1940 года. Это могут быть, например, бабушки или дедушки. Вы должны быть способны документально подтвердить факт наличия таких родственников;
  • вы должны быть готовы принести присягу Румынии, уважать ее традиции и обычаи, а также приносить пользу государству.

Как видите, условия очень простые. Вам не нужно находиться в стране в течение 10 лет (как это требуется при натурализации) или инвестировать в экономику государства большие суммы. Все, что нужно, - подтвердить факт наличия румынских корней, в этом помогают специальные юридические компании, в частности International Business.

Каким образом оформляется гражданство

Первым делом необходимо собрать все необходимые документы, в числе которых:

  • собственный паспорт - нужно предоставить как внутренний, так и заграничный;
  • справка, полученная из МВД, которая подтверждает отсутствие судимости;
  • акты о гражданском состоянии ваших родственников, живших в Румынии. Например, свидетельство о рождении, о заключении брака и пр.

Все эти документы вместе с заявлением необходимо отправить в Министерство Юстиции в Бухаресте. Кстати, документы обязательно должны быть переведены и легализованы.

В чем преимущества румынского гражданства

Успешно получив паспорт Румынии, вы можете довольствоваться следующими преимуществами:

  • у вас будет возможность жить, работать и учиться во всех странах Европейского союза;
  • можно положиться на защиту европейских консульств;
  • ваши дети и члены семьи также получат гражданство страны.

Если вы решили оформить гражданство по программе репатриации, рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных юристов компании International Business. Они помогут вам собрать все документы, перевести их и легализовать. Так вы точно не потеряете зря время и деньги.

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