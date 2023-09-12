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Питерец.ру » Общество » День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
12 сентября – День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

Сегодня мы отдаем дань памяти небесному покровителю нашего города – святому благоверному князю Александру Невскому.

Он вошел в историческую память народа, как заступник русской земли от врагов, веками грозивших нашей державе с Запада. Его победы над шведами на берегах Невы и над тевтонскими рыцарями на Чудском озере стали ярчайшими страницами в летописи нашего Отечества.

Основатель Санкт‑Петербурга, Петр I, считал свой триумф в Северной войне и успешное возвращение России ее исконных земель продолжением дела, начатого Александром Невским. По указу императора мощи святого благоверного князя были перенесены из Владимира в Благовещенскую церковь нашей Александро-Невской лавры.

Через год, в сентябре 2024-го, Северная столица России торжественно отметит 300-летие этого знаменательного события. Мы продолжаем масштабные реставрационные работы по благоустройству и реставрации Лавры. В рамках подготовки к юбилею завершена передача Санкт‑Петербургской епархии исторической Благовещенской церкви.

Умение Александра Невского нести ответственность за настоящее и будущее нашей Родины служит нам образцом гражданственности и патриотизма. Сегодня под руководством Президента России мы вновь отстаиваем право нашей страны на свободу и независимость, защищаем ее исторические земли, стойко противостоим военной, экономической и информационной агрессии Запада. И обязательно победим!

Желаю всем жителям нашего города крепкого здоровья, благополучия, уверенности в своих силах и новых успехов в труде на благо Санкт‑Петербурга и России.

Губернатор Санкт‑Петербурга
А.Д.Беглов 

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Источник: Администрация Петербурга
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