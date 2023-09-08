8 сентября – День памяти жертв блокады

8 сентября – День памяти и скорби для нашего города и всего российского народа!

В этот день в 1941 году вокруг Ленинграда замкнулось вражеское кольцо. Начался отсчёт страшных 900 дней и ночей блокады. Жертвами голода и холода, нацистских бомбёжек и обстрелов стали более миллиона мирных жителей – стариков, женщин и детей.

Город выдержал самое суровое испытание в своей истории, но не покорился врагу. На предприятиях непрерывно ковалось оружие победы. Подростки вставали к станкам, чтобы фронт продолжал держаться. Люди отдавали последние силы для приближения прорыва блокады и полного разгрома врага.

В октябре прошлого года решением суда блокада Ленинграда была признана геноцидом, военным преступлением и преступлением против человечности. Документально установлено, что держать наш город в огненном кольце немецкой и финской армиям помогали войска, карательные отряды и добровольцы из 10 с лишним стран современной Европы. Сегодня правительства этих государств вновь поддерживают нацистов, воюющих против России.

Великий подвиг, совершенный Ленинградом в 1941-1944 годах, будет жить в веках. Мы чтим память защитников и жителей Невской твердыни. Бережно храним историческую правду о Великой Отечественной войне и блокаде. И не допустим, чтобы сегодня идейные наследники фашистов вновь убивали безвинных людей за желание говорить по-русски, терзали нашу историческую землю, уничтожали память о нашем героическом прошлом.

8 сентября мы склоняем головы перед теми, кто ценой своей жизни преградил путь врагу на священную ленинградскую землю. Всех, кто пал в осаждённом городе, погиб на Дороге Жизни, умер на Большой земле от ран и недоедания.

Вечная память героям! Низкий поклон ветеранам, отстоявшим Ленинград!

Желаем всем ленинградцам – петербуржцам здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Губернатор

Санкт-Петербурга А.Д. Беглов

Председатель

Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга А.Н. Бельский