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Питерец.ру » Общество » В Петропавловской крепости открылся Арктический салон

В Петропавловской крепости открылся Арктический салон

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
В Петропавловской крепости открылся Арктический салон, который будет проходить с 25 по 27 августа.

В Петропавловской крепости открылся Арктический салон, который будет проходить с 25 по 27 августа. В рамках салона все желающие могут посетить интерактивные мероприятия, посвященные вкладу Северной столицы в освоение и развитие Арктики.

«Благодаря историческим традициям и богатейшему опыту Петербург выступает одним из драйверов развития полярных регионов России, ведущей дискуссионной площадкой, где обсуждаются самые актуальные вопросы арктической повестки. Уверен, что насыщенная деловая и культурная программа Арктического салона позволит Петербургу открыть новую страницу в истории исследования и развития арктических территорий», - отметил губернатор Александр Беглов.

На территории Петропавловской крепости организованы десять специально оборудованных площадок – «Полярных станций» – и пять тематических зон для различных аудиторий, начиная от детей дошкольного возраста и заканчивая экспертами и предпринимателями.

На станциях посетители салона могут поучаствовать в викторинах и конкурсах, увидеть иммерсивные шоу и интерактивные спектакли, пройти «Арктический квест», узнать об арктическом туризме, попасть на бесплатные экскурсии, посмотреть арктическое кино и многое другое.

В деловой программе, которая проводится в первый день салона, принимают участие ведущие отраслевые эксперты, в том числе из арктических регионов России. Основная тема обсуждения – сотрудничество регионов Арктической зоны Российской Федерации и Санкт‑Петербурга.

До 10 сентября впервые за пределами родного арктического региона пройдет созданная в Ямало-Ненецком автономном округе уникальная выставка «Тепло Арктики». Экспозиция рассказывает об особенностях природы Крайнего Севера, традициях и культуре коренных жителей, о достижениях нефтегазовой промышленности, развитии транспортной инфраструктуры, в том числе Северного морского пути.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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