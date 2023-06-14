В Петербурге создадут археологический музей

Губернатор Александр Беглов принял участие в третьем заседании Попечительского совета Государственного музея истории Санкт‑Петербурга. Его провел в Петропавловской крепости председатель совета, директор СВР Сергей Нарышкин.

Александр Беглов отметил, что при содействии Попечительского совета Государственного музея истории Санкт‑Петербурга был реализован ряд важных проектов по сохранению культурного наследия в Петропавловской крепости, а также в крепости «Орешек». В том числе, подготовлены проекты реставрации Великокняжеской усыпальницы и Комендантского кладбища. Продолжаются ремонтно-реставрационные работы в казематах Екатерининской куртины, в Зотовом бастионе, идет работа по воссозданию нумерных казарм в крепости «Орешек».

Сейчас в Петропавловской крепости ведется масштабная реставрация, в частности восстанавливается выходящий на Неву гранитный фасад, финансирование взял на себя город. Также за счет города реставрируется здание Главного казначейства, где разместят новую постоянную экспозицию.

Губернатор напомнил, что Президент Владимир Путин дал поручение создать в Петербурге археологический музей.

«Наш город сравнительно молод по историческим меркам. Тем не менее у нас богатая история. Археологи находят сооружения и предметы прошлых эпох, в том числе времен Петра Первого, а также поселений, которые существовали до основания города. Их надо сохранять», - сказал Александр Беглов. Он напомнил о недавней находке петербургских археологов – первой древоземляной Петропавловской крепости, которая была заложена Петром Первым 27 мая 1703 года.

При поддержке Попечительского совета музей провел значительное количество масштабных мероприятий, посвященных знаковым для России историческим датам. Это 300-летие со дня провозглашения Российской Империи, 350-летие Петра Великого и 320-летие Санкт‑Петербурга.