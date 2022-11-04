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Питерец.ру » Общество » В Петербурге прошло богослужение в честь Казанской иконы Божией Матери

В Петербурге прошло богослужение в честь Казанской иконы Божией Матери

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Петербурге прошло богослужение в честь Казанской иконы Божией Матери

В день почитания Казанской иконы Божией Матери в Казанском кафедральном соборе прошла Божественная литургия. Ее посетили спикер парламента Александр Бельский и депутат Павел Крупник. Службу возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

По окончании праздничного богослужения Александр Бельский поздравил православных петербуржцев с церковной датой и Днем народного единства. Ежегодно они отмечаются в один день – 4 ноября.

– Ровно 410 лет назад произошло знаменательное историческое событие – народное ополчение освободило Москву от польских захватчиков. Наши предки черпали силы для подвигов из чудотворного образа Казанской Богородицы. Сегодня мы вновь обращаемся к одной из главных святынь России и понимаем важность ценностей, которые помогали нашему народу в трудные времена. Это сплоченность, взаимовыручка, любовь к Родине, ответственность за ее судьбу, – сказал он.

День Казанской иконы Божией Матери празднуется два раза в год – летом и осенью. 4 ноября верующие чтят ее память в знак благодарности за помощь в изгнании с русской земли поляков. Считается, что именно образ Казанской Богородицы стал духовным символом нижегородского ополчения Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, освободившего столицу государства от интервентов в 1612 году.

Источник: ЗАКС
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