Два съезда перекроют на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 57 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке на пересечении с проспектом Обуховской Обороны, в Невском районе будут полностью перекрывать два съезда.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части будет производиться поочерёдное полное перекрытие движения автомобильного транспорта на съезде с внутреннего кольца КАД на Рабфаковскую улицу в направлении станции метро Рыбацкое и на съезде с внутреннего кольца КАД на Проспект Обуховской Обороны в направлении станции метро Пролетарская» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Дополнительно будет производиться попеременное перекрытие одной полосы движения на съезде по направлению с улицы Рабфаковской на внутреннее кольцо КАД. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч».

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о закрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы по ликвидации колейности будут производиться в период с 22 по 30 августа. Продолжительность полного закрытия одного съезда в зависимости от погодных условий составит ориентировочно одни сутки. Объезд будет осуществляться по оставшимся свободными для движения съездам транспортной развязки и по улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ТрансДорТех».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.