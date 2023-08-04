Два съезда перекроют на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 57 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке на пересечении с проспектом Обуховской Обороны, в Невском районе будут полностью перекрывать два съезда.
Дополнительно будет производиться попеременное перекрытие одной полосы движения на съезде по направлению с улицы Рабфаковской на внутреннее кольцо КАД. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч».
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о закрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.
Генеральный подрядчик: ООО «ТрансДорТех».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.
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