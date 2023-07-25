На КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 57километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД),на транспортной развязке на пересечении с проспектом Обуховской Обороны, в Невском районе будут полностью перекрывать два съезда.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 1 по 4августа будет производиться поочерёдное полное перекрытие движения автомобильного транспорта на съезде с внешнего кольца КАД на Рабфаковскую улицу в направлении станции метро Рыбацкое и на съезде с внешнего кольца КАД на Проспект Обуховской Обороны в направлении станции метро Пролетарская» - сообщил начальник территориального ситуационногоцентра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

​Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

​Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о закрытии съездовбудет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

​ «Продолжительность полного закрытия одного съезда в зависимости от погодных условий составиториентировочно одни сутки. Объезд будет осуществляться по оставшимся свободными для движения съездам транспортной развязки и по улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга» - добавил Пузыревский.

​Генеральный подрядчик: ООО «ТрансДорТех».

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.