В Петербурге к патрулированию центра города приступила конная полиция

В начале июня на торжественном строевом смотре на Дворцовой площади было представлено новое полицейское подразделение - кавалерийский взвод Специального полка полиции, которое сразу приступило к охране общественного порядка в крупных лесопарковых зонах города и области. При этом начальник ГУ МВД России Роман Плугин пообещал, что в июле конные патрули появятся и в историческом центре Петербурга.

С 27 июля первые конные патрули заступили на охрану правопорядка. Два парных конных патруля можно увидеть на маршрутах «Миллионная улица – Александровский сад – Исаакиевский собор» и в районе Марсова поля.