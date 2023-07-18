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Питерец.ру » Общество » В Петербурге общественники помогли участникам СВО добиться положенных социальных льгот и выплат

В Петербурге общественники помогли участникам СВО добиться положенных социальных льгот и выплат

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Народный фронт
Народный фронт в Петербурге помог участникам СВО добиться положенных социальных льгот и выплат

С сентября прошлого года Народный фронт в Петербурге начал оказывать активную помощь военнослужащим: контрактникам, мобилизованным, добровольцам, а также их семьям. Всего в региональное отделение президентского движения в Санкт-Петербурге поступило около 1,5 тысячи обращений, касающихся нарушений прав участников специальной военной операции. Народный фронт в Петербурге уже оказал помощь и провёл консультации более чем по 1,2 тысячи обращений.

В Народный фронт в Петербурге обращались и родственники защитников. Одна из них рассказала, что пока её мобилизованный сын находился на слаживании, он получал денежное довольствование в полном объёме. Однако после отправки в зону СВО выплаты прекратились. После нашего вмешательства выплаты были возобновлены.

Отец другого военнослужащего пожаловался, что уже долгое время не может получить рецепт на льготное лекарство. После вмешательства представителей президентского движения вопрос с выдачей рецепта был решён.

"Наши защитники стоят на переднем крае борьбы за мир и безопасность, рискуя своей жизнью ради нас всех. Поэтому наш долг – обеспечить им всестороннюю поддержку и помощь. Мы должны сделать всё, чтобы помочь нашим бойцам и их семьям в решении возникающих проблем", – отметила руководитель регионального отделения Народного фронта в Петербурге Екатерина Машкова.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Народный фронт
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