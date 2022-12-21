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Питерец.ру » Общество » Народный фронт в Петербурге добивается выплат в 300 тысяч рублей добровольцам старше 50 лет

Народный фронт в Петербурге добивается выплат в 300 тысяч рублей добровольцам старше 50 лет

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
Народный фронт в Петербурге добивается выплат в 300 тысяч рублей добровольцам старше 50 лет

Народный фронт в Санкт-Петербурге обратился к губернатору города с просьбой устранить несправедливость, возникшую в рамках действующего законодательства, в отношении добровольцев старше 50 лет и назначить им единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей.

Ранее в наш исполком поступило обращение от жен военнослужащих-добровольцев, участвующих в специальной военной операции по контракту. Они отметили, что согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга от 28 сентября 2022 № 895 «Об оказании единовременной материальной помощи отдельным категориям лиц, проходящих военную службу в вооруженных силах РФ» единовременная выплата положена гражданам, состоявшим на дату призыва на военную службу по мобилизации в вооруженные силы РФ на воинском учете в районных комиссариатах.

Из чего следует, что добровольцы, достигшие предельного возраста пребывания в запасе – старше 50 лет, не попадают в перечень данных категорий, несмотря на свою активную гражданскую позицию!

Отметим, что постановление противоречит информации сайта «Объясняем.РФ» о том, что «с 21 сентября 2022 года для добровольцев устанавливаются такие же условия, как и для мобилизованных граждан».

«Мы попросили губернатора города не делить добровольцев на «типы», ведь военнослужащие, оказавшиеся в одном окопе добровольно, как состоящие на воинском учете, так и уже не состоящие, рискуют своей жизнью одинаково, решают одну общую задачу. Считаем, что они также достойны единовременной выплаты в размере 300 тысяч рублей», – отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова.

Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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