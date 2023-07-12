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Питерец.ру » Общество » В Петербурге предложили оборудовать школьные спортзалы под самбо силами застройщиков

В Петербурге предложили оборудовать школьные спортзалы под самбо силами застройщиков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Координатор партпроекта «Za самбо» Антон Соловьев предложил оборудовать школьные спортзалы под самбо силами застройщиков

Обязать застройщиков при сдаче школ закупать дополнительно ковры для тренировок самбо предложил региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Za самбо» Антон Соловьев. Такая идея возникла после дискуссии на заседании комиссии по вопросам физкультуры и спорта Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. В ней приняли участие первыйзаместитель председателя городского комитета по физкультуре и спорту Андрей Хорт, заместительпредседателя комитета по образованию ТатьянаВасильева, ректор Университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта Сергей Петров и представителей спортивных школ и училищ.

«Я считаю очень важным подготовить Петербург и петербургские школы к федеральным инициативам по снижению возраста аккредитации по направлению «Самбо» с 12 до 7 лет и введениюсамбо третьим уроком физкультуры. В связи с этим мы уже сейчас совместно с исполнительными и законодательными органами власти городаразрабатываем механизм взаимодействия и подготовки, если застройщики пойдут навстречу и закупят оборудование, то это будет отличным шагом на большом пути», – отметил координатор партпроекта.

Он также напомнил, что ранее на заседании профильной комиссии рассмотрели вопросы подготовки и переподготовки педагогических кадров для преподавания дисциплины «Самбо» в образовательных учреждениях в рамках внеурочной деятельности и в школьных спортивных клубах. Первым шагом на этом пути станет анализ существующего положения дел и составление дорожной карты развития проекта.

Стоимость специального покрытия для тренировок самбо значительно меньше, чем закупка другого специального спортивного оборудования или строительство бассейна, соответственно это не станет бременем для застройщиков – отмечают эксперты. При этом сам предмет самбо имеет колоссальное значение для подрастающего поколения.

Проект «Za самбо» получает все большее развитие в масштабах всей страны. В Петербурге у него появился даже именной теплоход, брендированный в честь 85-летнего юбилея самбо. На торжественном запуске руководитель петербургского отделения партии Сергей Боярский подчеркнул, что в Северной столиценемало делается для популяризации этогонационального вида спорта и многое ещё будет сделано в юбилейный год.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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