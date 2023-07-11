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Питерец.ру » Общество » Работы на путепроводе через железную дорогу на федеральной трассе М-10 продлеваются до 1 августа

Работы на путепроводе через железную дорогу на федеральной трассе М-10 продлеваются до 1 августа

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Работы на путепроводе через железную дорогу на федеральной трассе М-10 продлеваются до 1 августа

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 659 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской областиначиная с 27 июня производятся работы по замене деформационного шва на путепроводе через железную дорогу Ульяновка-Форносово.

​«В связи с необходимостью выполнения дополнительных работ по разборке слабого бетона балок пролетного строения и шкафной стенки, обнаруженных при демонтаже деформационного шва, а также необходимостью выполнения работ по армированию и бетонирования указанных конструктивных элементов, сроки производства работ с перекрытием одной полосы движения в направлении Москвы и ограничением скоростного режима до 50 км/ч будут продлены до 1 августа 2023 года» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

 

​Ранее срок окончания работ был запланирован на 12 июля.

​Данные работы производятся в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении.

«Движение автомобильного транспорта в направлении Санкт-Петербурга осуществляется в штатном режиме по двум полосам» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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