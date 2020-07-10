В районе развязки КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют разворотную петлю

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством дорожно-строительных работ, в рамках реконструкции северного участка, в районе транспортной развязки на пересечении с Выборгским шоссе (км 17 внутреннего кольца, км 123 внешнего кольца) полностью перекроют съезд на разворотную петлю.

«В период с 08:00 11 июля до 08:00 12 июля 2020 года будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего на внутреннее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Полное перекрытие съезда необходимо для производства работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.