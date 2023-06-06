Съезд с Мурманского шоссе на внутреннее кольцо КАД полностью перекроют

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 51километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД),на транспортной развязке на пересечении сМурманским шоссе (Р-21 «Кола») полностью перекроют съезд № 3.

«В связи с производством работ по замене деформационного шва в период с 14 по 28 июня будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по съезду из Ленинградской области, с Мурманского шоссе на внутреннее кольцо КАД. На данном съезде всего одна полоса для движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.

«Движение транспорта по съезду из Ленинградской области, с Мурманского шоссе на внешнее кольцо КАДбудет осуществляться в штатном режиме» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.