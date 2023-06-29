В Петербурге открылась интерактивная площадка для детей и взрослых "Здоровикус"

В июне этого года в Санкт-Петербурге открылась интерактивная площадка для детей и взрослых «ЗДОРОВИКУС», где в игровой форме, весело и увлекательно, при помощи ярких и интересных экспонатов рассказывают о здоровом образе жизни, строении человеческого организма и простых правилах заботы о своём теле.

Здесь можно проверить силу, гибкость, скорость реакции, догнать гепарда на велосипеде и узнать, зачем нужна физкультура и почему движение – это жизнь, а ещё – собрать анатомический конструктор и понять, как устроено тело человека и функционируют его

органы, разглядеть свои ладони под микроскопом и убедиться в том, что мытьё рук – необходимая гигиеническая процедура, научиться пользоваться гаджетами без вреда для здоровья, составить пирамиду полезного питания и, возможно, отказаться от фастфуда, и наконец, получить представление о способах утилизации бытового мусора и начать формировать экопривычки.

«Ресурс, который человек получает при рождении, не безграничен. Он исчерпывается. Но мы можем продлить качество своей жизни за счёт того, что будем более ответственно относиться к своему здоровью», – считает основательница проекта Ольга Карулина.

По мнению Ольги, очень важно с детства прививать полезные привычки, и делать это нужно в современном, креативном формате. «Если вы будете просто рассказывать ребенку, как правильно чистить зубы, то он вряд ли станет вас слушать. Это не интересно. Совсем другое дело, если вы дадите ему в руки метровую зубную щетку и при помощи огромного экспоната в виде рта, больше, чем сам ребенок, покажете, как ею двигать», – говорит основательница проекта.

«ЗДОРОВИКУС» – не первая экспозиция, которую открыла Ольга Карулина в стремлении популяризировать здоровый образ жизни.

Новая площадка – продолжение проекта «Интерактивный Музей Здоровья», который успешно работает в Ярославле уже два с половиной года. За время существования музея его посетили более 100 тыс. человек.

16 июня 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме Интерактивный музей здоровья был назван победителем II Всероссийского конкурса лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество» в номинации «Здоровый образ жизни».

Ольги Карулина мечтает создать аналогичные площадки в каждом субъекте страны, чтобы как можно больше детей и взрослых могли задуматься над тем, почему беречь здоровье важно смолоду.

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 9, мебельный центр «Кубатура», 3 этаж.