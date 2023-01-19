В Приморском районе открылась интерактивная инсталляция о работе военкоров в годы войны

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, Александр Ходосок и Андрей Горшечников посетили Дом культуры «Богатырский, 52», где открылась интерактивная инсталляция «Окоп. В объективе времени», приуроченная к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Вместе с ветеранами, главой Приморского района Алексеем Никоноровым и молодёжью они осмотрели фойе Дома культуры, которое превратилось в природный ландшафт с окопом и оборонительными сооружениями.

В блокадном Ленинграде выходили газеты, и работало радио. И в память о прорыве блокады Приморский культурный центр создал проект-инсталляцию, который отражает быт и нелёгкую работу журналистов в далёкие военные годы. Организаторы постарались максимально достоверно воссоздать настоящую редакционную землянку, в которой с исторической точностью воспроизведена атмосфера, где каждый день работали отважные военкоры.

Интерактивная инсталляция знакомит посетителей с трудовыми буднями журналистов того времени, их рабочими инструментами, помогавшими фиксировать и доносить оперативную информацию с линии фронта. Фотоаппарат, печатная машинка, типографский аппарат, каски, предметы защиты от обстрелов и бомбардировок были представлены посетителям выставки.

– Важно, что мы помним и гордимся героическими подвигами нашей страны и нашего народа, – сказал вице-спикер парламента Николай Бондаренко и с интересом отметил, как пространство Дома культуры было преобразовано в Аллею славы. Целая галерея стендов с биографиями и фотографиями участников войны. Это подлинные личные истории людей, которые своими руками ковали победу на фронте и в тылу. Исторические материалы об этих людях для проекта были предоставлены их потомками – жителями Приморского района.

Выставка будет открыта ежедневно с 18 по 29 января с 10:00 до 21:00. Экскурсии бесплатные и рассчитаны на детей от 5 лет и взрослых.