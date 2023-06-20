Движение транспорта в Петербурге в период Международного военно-морского салона

Уважаемые петербуржцы! Информируем! 24 и 25 июня в связи с проведением XI Международного военно-морского салона вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов: №№ 1Кр, 3Кр.

Транспорт направлен:

автобус № 1Кр - от конечной остановки «Кронштадт, Ленинградская пристань» по действующей трассе до ул. Мартынова, далее по ул. Мартынова, пр. Ленина до конечной остановки «Улица Мартынова» (обратно: по пр. Ленина);

автобус № 3Кр - от конечной остановки «Кронштадт, Ленинградская пристань» по действующей трассе до Интернациональной ул., затем по Интернациональной ул., Советской ул., пр. Ленина и далее по действующей трассе до конечной остановки «Квартал 19Б» (в оба направления).

Смотрите нашу схему.

Также напоминаем, что на период проведения салона в Кронштадте с 19.06.2023 введены временные ограничения в движении транспорта. На шести улицах в определенные периоды устанавливается запрет на остановку, еще на четырех - прекращается движение. Подробнее – здесь.