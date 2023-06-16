В связи с закрытием станции метро «Пионерская» запускаются два новых маршрута

С 19 июня в связи с закрытием станции метро «Пионерская» на ремонт Комитет по транспорту запускает два обновленных маршрута.

С понедельника вносятся изменения в трассу автобусного маршрута № 76. Маршрут теперь будет следовать от станции метро «Пл. Восстания» мимо станций «Горьковская», «Петроградская», «Черная речка» и «Комендантский проспект» до ул. Шаврова.

Так, трасса следования: от конечной остановки «Улица Шаврова» далее по ул. Шаврова, Комендантскому пр., Плесецкой ул., пр. Королёва, ул. Уточкина, Комендантской пл., пр. Испытателей, Коломяжскому пр., Коломяжскому путепроводу, наб. Чёрной речки, ул. Академика Крылова, Ушаковскому мосту, Каменноостровскому пр., Троицкому мосту, Суворовской пл., наб. Лебяжьей канавки, наб. реки Мойки, ул. Пестеля, Литейному пр., Кирочной ул., Суворовскому пр., 9-й Советской ул., Греческому пр., ул. Некрасова, Лиговскому пр. до конечной остановки «Московский вокзал».

В обратном направлении : от конечной остановки «Московский вокзал» по Лиговскому пр., ул. Некрасова, Греческий пр., 9-й Советской ул., Суворовскому пр., Кирочной ул., Потёмкинской ул., ул. Чайковского, Литейному пр., ул. Пестеля, наб. реки Мойки, наб. Лебяжьей канавки, Суворовской пл., Троицкому мосту, Каменноостровскому пр., Ушаковскому мосту, ул. Академика Крылова, наб. Чёрной речки, Коломяжскому путепроводу, Коломяжскому пр., пр. Испытателей, ул. Уточкина, пр. Королёва, Плесецкой ул., Комендантскому пр. ул. Шаврова до конечной остановки «Улица Шаврова»

Автобусы № 76 обеспечат для жителей Приморского района беспересадочную связь с Петроградским и Центральным районами. По маршруту с 5:30 до 00:00 будут курсировать 18 автобусов с интервалом в 12-15 минут.

Также с 19 июня возобновляется работа троллейбусного маршрута № 42. Троллейбусы поедут по трассе, практически полностью аналогичной нынешнему 76-му автобусному маршруту, и будут следовать от станции Сортировочная мимо станций метро «Бухарестская», «Волковская», «Обводный канал», «Лиговский проспект» вплоть до Московского вокзала.

Трасса следования: от конечной остановки «Сортировочная» по Маневровому проезду, пр. Славы, Пражской ул., ул. Фучика, Бухарестской ул., Волковскому пр., наб. р. Волковки, Расстанному переулку, Днепропетровской ул., Курской ул., Лиговскому пр. до конечной остановки «Московский вокзал».

В обратном направлении : от конечной остановки «Московский вокзал» по Лиговскому пр., наб. Обводного канала, Днепропетровской ул., Камчатской ул., Касимовской ул., Бухарестской ул., ул. Фучика, Пражской ул., пр. Славы, Маневровому проезду до конечной остановки «Сортировочная».

Транспорт на маршруте будет перевозить пассажиров с 05:30 до 00:00 с интервалом в 12-16 минут по будням в часы пик и 15-22 минуты - в выходные.

Трассы следования транспорта по новым маршрутам - в схемах.