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Питерец.ру » Общество » В Петербурге стартовал VII Национальный конгресс «Здоровые дети – будущее страны»

В Петербурге стартовал VII Национальный конгресс «Здоровые дети – будущее страны»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Петербурга
В Петербурге открылся VII Национальный конгресс «Здоровые дети – будущее страны»

Мероприятие объединило ведущих российских и зарубежных экспертов на площадке Санкт‑Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

15 и 16 июня в Санкт‑Петербурге будет проходить VII Национальный конгресс «Здоровые дети – будущее страны» – крупнейший конгресс в области педиатрии.

Участников Конгресса приветствовал вице-губернатор Санкт‑Петербурга Олег Эргашев.

«Нашей стране удалось построить уникальную систему оказания помощи детям, аналогов которой нет во всём мире. Сейчас в России уровень младенческой смертности достиг исторического минимума – 4,1 промилле. Это значит, что нашим врачам удаётся сохранять все больше детских жизней. Сегодня помочь ребёнку можно даже не в первые часы после рождения, а ещё до рождения. Такие направления как фетальная хирургия, неонатальная хирургия развиваются стремительно. Расширенный неонатальный скрининг даёт возможность выявить 30 тяжелейших генетических заболеваний ещё до появления симптомов и вовремя принять меры», – отметил Олег Эргашев.

Конгресс является площадкой для открытого обмена мнениями, знаниями, обсуждения самых сложных клинических случаев. Участники подготовили около 500 докладов, посвященных педиатрии, неонатологии, детской хирургии, организации здравоохранения и медицинского образования.

Источник: Администрация Петербурга
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