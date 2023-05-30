В Петербурге обновлены нормативы выкупа жилья для очередников

Соответствующее постановление Правительства Санкт‑Петербурга №523 от 29.05.2023 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт‑Петербурга от 15.06.2016 № 489» подписал Губернатор.

Предельная стоимость одного квадратного метра жилья, приобретаемого городом для льготных категорий населения, на 2023 год определена на уровне 177 634,91 рублей за 1 кв. метр.

«Установленный норматив соответствует рыночной стоимости квадратного метра в Петербурге, и, на наш взгляд, с учетом текущего спроса на жилую недвижимость позволит сохранить интерес застройщиков к участию в городских торгах и приобрести необходимое количество квартир для наших очередников», - отметил Валерий Москаленко.

Также предусмотрена дифференциация стоимости 1 кв. метра в зависимости от срока ввода в эксплуатацию многоквартирного дома при заключении государственных контрактов участия Санкт‑Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов: рассчитаны нормативы предельной цены для МКД со сроком ввода до конца 2025 года.

Предельные цены на выкуп квартир для льготных категорий рассчитываются Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт‑Петербурга с 2020 года. В перечень льготных категорий, в частности, входят дети–сироты, многодетные семьи, а также проживающие в аварийных домах, подлежащих расселению.