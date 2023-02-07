Отсутствие льготных условий для девелоперов от Смольного ведет к росту стоимости квадратного метра

В Смольном не смогли организовать работу с девелоперами для строительства социнфраструктуры. Власти не предоставляют застройщикам льготы, но обязывают строить школы, больницы и другие заведения вместе с ЖК. В результате предприниматели включают их стоимость в цену квартир. Это привело к подорожанию квадратных метров в Петербурге на 20%.

Такой статистикой поделился центр «Петербургская недвижимость». Там подчеркнули, что стоимость квартир в городе на Неве возросла на 15-20%. Одной из причин стало стремление Смольного переложить ответственность за строительство социнфраструктуры на девелоперов. Без соответствующих объектов они не смогут возвести новый ЖК. Эксперты отрасли делают акцент на том, что именно это стало для них «головной болью».

Льготное финансирование и субсидии могли бы существенно снизить темпы удорожания жилья в Петербурге. Однако в администрации Александра Беглова таких мер не принимают. В результате стоимость квадратных метров только растет.

Примечательно, что в вопросе обеспечения льгот Смольный не стремится удовлетворять реальные запросы горожан. На данный момент многие из них продолжают ждать льготное жилье, а также расселение из коммунальных квартир.