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Питерец.ру » Общество » В День защиты детей Крымский детский хоспис проведет благотворительный онлайн-аукцион

В День защиты детей Крымский детский хоспис проведет благотворительный онлайн-аукцион

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Среди лотов – расписанные известными петербуржцами деревянные матрёшки

В День защиты детей, 1 июня, в 18:00 состоится первый благотворительный онлайн-аукцион в поддержку тяжелобольных детей Республики Крым. Его устроители – друзья и благотворители Крымского детского хосписа. Под опекой организации сейчас находятся более 60 детей с паллиативным статусом, семеро из них – на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Средства, вырученные в ходе благотворительной акции, будут направлены на приобретение для неизлечимо больных детей медицинских расходных материалов, специализированного питания, лекарств, средств гигиены и других вещей, необходимых подопечным хосписа.

Свои работы на онлайн-аукцион пожертвовали скульптор и живописец Зураб Церетели, известные художники со всей России — в том числе Алена Круглова, Андрей Иноземцев, Елена Мач. При поддержке Федерации «Миссис Санкт-Петербург» лоты для аукциона в виде расписных деревянных матрёшек передали футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев, певица Татьяна Буланова и актер Андрей Ургант. Некоторые из «звезд» присоединятся к прямому эфиру мероприятия и поприветствуют его участников.

Одну из матрешек расписал секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский. «Всегда приятно участвовать в каких-то добрых делах. Очень необычный способ сделать добро придумали устроители аукциона. Я старался, как мог, но без помощи профессиональных художников не обошлось. Благодарен за то, что они довели мои штрихи до произведения, можно сказать, искусства. Уверен, что матрёшка попадет в добрые руки и принесёт удачу тому, кто станет ее полноправным хозяином, выполнив условия и сделав взнос в благотворительный фонд», – сказал он, передавая свой лот организаторам акции.

«Для нас это первый опыт проведения онлайн-аукциона. До этого мы проводили аукционы в Крыму и всегда хотели, чтобы к нам присоединились друзья хосписа из других регионов России. Мы очень рады, что к помощи тяжелобольным детям Крымского детского хосписа присоединяется вся страна, и благодарим всех, кто передал благотворительные лоты и свои работы – частичку своей души – в помощь нашим детям», – отметила исполнительный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.

Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://crimean-hospice.ru/auction.

Крымский детский хоспис – первая в Республике Крым благотворительная организация, которая с 2019 года на регулярной основе оказывает и развивает комплексную помощь тяжелобольным детям с паллиативным статусом. Хоспис реализует такие социально значимые проекты, как «ПРОродителей», «Вместо мамы», «Доброняня», «Выездная служба», «Развитие кадрового потенциала паллиативной помощи детям в Республике Крым», «Создание системы комплексной паллиативной помощи детям в Республике Крым» и планирует строительство первого в республике здания детского хосписа в Феодосии.

Поддержать подопечных Крымского детского хосписа можно также на сайте организации крымскийдетскийхоспис.рф

Источник: Единая Россия
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