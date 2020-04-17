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Питерец.ру » Культура » Специальный онлайн аукцион в поддержку журнала «Звезда»

Специальный онлайн аукцион в поддержку журнала «Звезда»

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47
Опубликовал: tureckaya
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Фото:
© CC0
Автографы Бродского, Зощенко, Довлатова и первая публикация «Реквиема» Ахматовой на торгах 22 апреля

«Звезда» – это не просто хроникер, но участник и даже зачинщик литературной жизни Ленинграда и Санкт-Петербурга на протяжении почти столетия.
В отечественной истории словосочетание «журнал Звезда» неразрывно связано с именами Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. Главный редактор журнала Яков Гордин напоминает о постановлении Политбюро ЦК ВКПб 1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград» и о знаменитом выступлении Александра Жданова, в которой он назвал Ахматову «взбесившейся барынькой», а Зощенко – офицера Первой мировой, кавалера четырех боевых орденов – трусом и «подонком литературы», были на слуху. Эти исторические документы представлены в ряде лотов аукциона.
Аукционный дом «12й стул» проведет 22 апреля 2020 специальный аукцион в поддержку журнала Звезда. 80 выставленных на торги лотов связаны не только с легендарным журналом, но и вообще, с историей русской литературы и поэзии XX века. Все лоты стартуют с отметки 1000 рублей. Автографы, фотографии и произведения И.Бродского, А.Кушнера, М.Зощенко, С.Довлатова, А.Битова и многих других поэтов и писателей. Уникальные номера журнала, в том числе, с первой публикацией фрагмента будущего «Реквиема» А.Ахматовой.
Кроме того, фактически впервые в практике книжных, или так называемых, «бумажных» аукционов, часть предметов коллекционирования была создана авторами специально для этих торгов, а некоторые из них представляют самостоятельные произведения современного искусства.
Средства, вырученные в результате аукциона, будут направлены на счет литературного журнала «Звезда» для обеспечения работы редакции и выхода новых номеров. Помочь преодолеть обстоятельства, продолжить жизнь журнала, которому в 2023 году исполнится 100 лет, – по сути, может каждый любитель литературы, поэзии и истории.
Аукцион состоится 22 апреля 2020. Регистрация: 17.30. Начало в 18.00.
Для участия онлайн рекомендуем воспользоваться системой Бидспирит.
Подробнее обо всех лотах и правилах участия на сайте www.12auction.ru

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