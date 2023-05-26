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Питерец.ру » Общество » В Петербурге общественники просят обеспечить безопасность заброшенного кинотеатра в Лисьем Носу

В Петербурге общественники просят обеспечить безопасность заброшенного кинотеатра в Лисьем Носу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Народный фронт
Народный фронт в Петербурге просит обеспечить безопасность заброшенного кинотеатра в Лисьем Носу

Народный фронт в Петербурге просит обеспечить безопасность заброшенного здания кинотеатра «Чайка» в посёлке Лисий Нос. Соответствующие обращения направлены в профильные органы власти.

В региональное отделение Народного фронта в Петербурге обратились жители Курортного района с жалобой на открытый доступ в заброшенное здание кинотеатра в посёлке Лисий Нос. Представители президентского движения провели мониторинг по обращению горожан, в результате чего факты подтвердились.

Заброшенное здание кинотеатра «Чайка» не огорожено и открыто для свободного доступа посторонних лиц. Разрушающееся строение представляет потенциальную угрозу, со стен осыпается штукатурка, видны проломы и трещины, внутри здания и на территории вокруг много мусора.

«По нашим данным этот кинотеатр был построен во 50-х годах прошлого века по проекту архитектора Зои Брод. Работать он перестал в начале 2000-х годов. В здании планировали создать культурно-досуговый центр, но планы так и не были реализованы и сейчас задние находится в упадке, находиться в нём не безопасно. Мы просим ответственных лиц обеспечить безопасность на данном объекте», - отметила руководитель регионального отделения Народного фронта в Петербурге Екатерина Машкова.

Народный фронт в Петербурге направил обращения в администрацию Курортного района и в МО посёлка Лисий Нос с просьбой принять меры по обеспечению безопасности, пресечению доступа на заброшенный объект и ликвидации несанкционированных свалок вблизи кинотеатра «Чайка».

Источник: Народный фронт
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