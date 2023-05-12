В Петербурге общественники просят провести реконструкцию родильного дома на улице Вавиловых

Народный фронт в Петербурге просит провести реконструкцию родильного дома на улице Вавиловых. Соответствующие обращения направлены ответственным лицам.

В президентское движение в Петербурге обратились жители Калининского района с жалобой на опасное заброшенное здание родильного дома на улице Вавиловых, дом 12. Они сообщили, что в этом здании часто собираются подростки, что не безопасно для их жизни и здоровья.

Народный фронт провел выездной мониторинг, в ходе которого жалобы подтвердились. Объект и прилегающая территория доступны для свободного доступа посторонних лиц. Металлический забор в нескольких местах поврежден. В заброшенное здание легко попасть, т.к. открыты окна и проемы. Территория не охраняется, что представляет потенциальную угрозу для жизни и здоровья любопытных подростков.

«По нашим данным это медицинское учреждение было закрыто на реконструкцию в октябре 2013 года, после чего уже на протяжении 10 лет строение ветшает и разрушается. Кроме того, заброшенное здание несет в себе риск не только для подростков, но и для различных асоциальных личностей. Оно находится по соседству с жилыми домами, в непосредственной близости от него расположены детские сады и школы, а путь некоторых детей в образовательные учреждения и домой проходит рядом с этой территорией» - рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Петербурге Екатерина Машкова.

Народный фронт направил обращения в комитеты по инвестициям и по здравоохранению, а также в администрацию Калининского района Санкт-Петербурга с просьбой сообщить информацию о планах и сроках проведения работ по реконструкции родильного дома, а также принять меры по обеспечению безопасности и пресечению доступа на объект.