ента новостей

20:14
Гандбольный «Зенит» закончил борьбу за медали в сезоне – 2022/2023: команда Дмитрия Торгованова проиграла и второй матч серии плей-офф с ЦСКА
19:29
В Гатчине открылась выставка «Русский Леонардо — создатель Приоратского парка»
19:25
По инициативе петербуржцев у слияния Ждановки с Малой Невкой создадут новое общественное пространство
19:18
Петербург закупает трамваи в ретростиле
19:14
Смольный запутался в «показаниях» по уничтожению деревьев на берегу Карповки
18:39
В Ленобласти столкнулись 5 легковых автомобилей
18:08
В Петербурге общественники просят провести реконструкцию родильного дома на улице Вавиловых
17:28
Литературный музей «ХХ век» и Дом книги договорились сотрудничать
17:12
Петербург с официальным визитом посетила делегация из Социалистической Республики Вьетнам
17:08
В Ленобласти стартовали посадки картофеля
14:17
Торжественно-памятное мероприятие «И песни тоже воевали…»
12:23
В Ленобласти на трассе "Нарва" в лобовом ДТП пострадали три человека
12:17
На Мамаевом кургане установили памятный знак ленинградцам, погибшим при обороне Сталинграда
10:27
«Единая Россия» объявила конкурс на взлом системы электронного предварительного голосования
10:21
На КАД в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны ограничат скоростной режим
10:12
В поселке Романовка задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:07
В Ленобласти женщина погибла в лобовом ДТП
10:02
В центре Петербурга задержали подозреваемого в разбое
21:04
В Ленобласти столкнулись два большегруза
19:20
«Ленинградец» слегка сбавил победный темп в матче с «Динамо-Вологда», итог – нулевая ничья
17:09
В Ленобласти строят новые остановки
16:51
В Петербурге пенсионерке дали 2 года условно за записку на могиле родителей Путина
16:27
В Мариинском дворце состоялась рабочая встреча депутатов петербургского и алтайского парламентов
16:14
В Ленобласти электрички раньше срока поедут по летнему графику
16:12
Активист Литвинов назвал «маниакальной ненавистью» отношение КГИОП к даче Садалиса
15:08
В Петербурге стартовал 20-й турнир по мини-футболу среди команд центров для детей-сирот и школ-интернатов
15:04
Домены государственных компаний и ведомств защитят от фейков и подделок
15:00
В Петербурге проведены обыски у работников школы в рамках уголовного дела о взятках
14:56
Экс-совладельцу банка «Советского» увеличили личный долг на 2 млрд рублей
14:25
Фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге общественники просят провести реконструкцию родильного дома на улице Вавиловых

В Петербурге общественники просят провести реконструкцию родильного дома на улице Вавиловых

0
51
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Народный фронт
Народный фронт в Петербурге просит провести реконструкцию родильного дома на улице Вавиловых

Народный фронт в Петербурге просит провести реконструкцию родильного дома на улице Вавиловых. Соответствующие обращения направлены ответственным лицам.
В президентское движение в Петербурге обратились жители Калининского района с жалобой на опасное заброшенное здание родильного дома на улице Вавиловых, дом 12. Они сообщили, что в этом здании часто собираются подростки, что не безопасно для их жизни и здоровья.

Народный фронт провел выездной мониторинг, в ходе которого жалобы подтвердились. Объект и прилегающая территория доступны для свободного доступа посторонних лиц. Металлический забор в нескольких местах поврежден. В заброшенное здание легко попасть, т.к. открыты окна и проемы. Территория не охраняется, что представляет потенциальную угрозу для жизни и здоровья любопытных подростков.

«По нашим данным это медицинское учреждение было закрыто на реконструкцию в октябре 2013 года, после чего уже на протяжении 10 лет строение ветшает и разрушается. Кроме того, заброшенное здание несет в себе риск не только для подростков, но и для различных асоциальных личностей. Оно находится по соседству с жилыми домами, в непосредственной близости от него расположены детские сады и школы, а путь некоторых детей в образовательные учреждения и домой проходит рядом с этой территорией» - рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Петербурге Екатерина Машкова.

Народный фронт направил обращения в комитеты по инвестициям и по здравоохранению, а также в администрацию Калининского района Санкт-Петербурга с просьбой сообщить информацию о планах и сроках проведения работ по реконструкции родильного дома, а также принять меры по обеспечению безопасности и пресечению доступа на объект.

Источник: Народный фронт
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-04-2023, 15:03
Общественники выявили опасные детские площадки в Осиновой Роще
14-04-2023, 18:21
Народный фронт в Петербурге выявил ряд небезопасных участков дорог в Приморском районе
18-03-2023, 10:38
В Петербурге общественники настаивают на проведении проверки с отсутствием ремонта в доме №7 по Московскому проспекту
14-04-2023, 13:39
Народный фронт в Петербурге требует уборки свалки в Невском районе города
11-03-2023, 14:55
Народный фронт в Петербурге просит не строить здание МИ ФНС рядом со школой на проспекте Науки
5-12-2022, 12:15
Народный фронт в Петербурге просит власти города ускорить сроки проектирования дороги с тротуарами на Русановской улице

Происшествия на дорогах

0
57
Сегодня, 18:39
В Ленобласти столкнулись 5 легковых автомобилей
0
123
Сегодня, 12:23
В Ленобласти на трассе "Нарва" в лобовом ДТП пострадали три человека
0
90
Сегодня, 10:07
В Ленобласти женщина погибла в лобовом ДТП
0
128
Вчера, 21:04
В Ленобласти столкнулись два большегруза
Наверх