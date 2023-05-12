В Петербурге общественники просят провести реконструкцию родильного дома на улице Вавиловых

Народный фронт в Петербурге просит провести реконструкцию родильного дома на улице Вавиловых. Соответствующие обращения направлены ответственным лицам.
В президентское движение в Петербурге обратились жители Калининского района с жалобой на опасное заброшенное здание родильного дома на улице Вавиловых, дом 12. Они сообщили, что в этом здании часто собираются подростки, что не безопасно для их жизни и здоровья.
Народный фронт провел выездной мониторинг, в ходе которого жалобы подтвердились. Объект и прилегающая территория доступны для свободного доступа посторонних лиц. Металлический забор в нескольких местах поврежден. В заброшенное здание легко попасть, т.к. открыты окна и проемы. Территория не охраняется, что представляет потенциальную угрозу для жизни и здоровья любопытных подростков.
Народный фронт направил обращения в комитеты по инвестициям и по здравоохранению, а также в администрацию Калининского района Санкт-Петербурга с просьбой сообщить информацию о планах и сроках проведения работ по реконструкции родильного дома, а также принять меры по обеспечению безопасности и пресечению доступа на объект.