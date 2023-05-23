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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти запускают программы переподготовки участников СВО

В Ленобласти запускают программы переподготовки участников СВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Ленобласть запускает переподготовку участников СВО

Ленинградский филиал Фонда «Защитники отечества» на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции объявил набор групп на летние программы профессиональной переподготовки для вернувшихся участников СВО.

Для переобучения ленинградцам предлагаются три специальности на двух площадках фонда. Во Всеволожске стартует обучение операторов печатного оборудования, а в Выборге ― специалистов компьютерной графики и программы «1С: Склад». 

Программа «Оператор печатного оборудования» длится 3,5 месяца. На курсе можно обучиться профессии специалиста по печати и постпечатной обработке: подготовка макетов для печатных машин, контроль соответствия типа бумаги и режима печати, соответствующих техническому заданию и др.

Обучение на курсе «1С: Склад» длится два месяца. Сфера профессиональной деятельности – государственные учреждения и частные компании, использующие информационные базы данных «1С» для складского учета.

Оператору необходимо умение переносить информацию из первичной документации в базу данных, обрабатывать информацию, оформлять накладные и формировать отчеты. 

Программа «Компьютерная графика» длится 2,5 месяца. Сфера профессиональной деятельности – дизайн-студии, типографии, рекламные агентства, фотостудии, а также любые предприятия, в деятельности которых используются графические редакторы. Специалист научится разрабатывать рекламно-информационные материалы (визитные карточки, буклеты, листовки, плакаты), а также вносить изменения в существующие материалы и готовить их к печати.

Переобучение проводится за счет бюджета Ленинградской области, также гарантируется трудоустройство. Задать интересующие вопросы и предварительно записаться можно по телефонам учебной части Мультицентра: +7 (921) 377-47-47 (приемная комиссия), +7 (81370) 43-387 и +7 (812) 643-16-31.

Источник: Администрация Ленобласти
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