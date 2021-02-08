Спортсмен из Ленобласти выступит на всемирной спартакиаде

Выпускник Мультицентра Игорь Кириллов занял первое место в лыжных гонках на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады по зимним видам спорта в Казани.

Он показал лучшее время в дистанции на 2,5 км и завоевал золотую медаль в лыжном спринте в первом дивизионе, обойдя 62 участников.

Как уточнили в комитете по спорту, впервые спортсмен из Ленинградской области представит Россию на Зимних специальных Олимпийских играх в 2022 году.

Игорь Кириллов из Сясьстроя в 2018 году дважды проходил обучение в Мультицентре социальной и трудовой интеграции, после чего успешно был трудоустроен в фермерское хозяйство. Парень профессионально занимается лыжным спортом, а также увлекается футболом и бадминтоном.