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Питерец.ру » Спорт » Спортсмен из Ленобласти выступит на всемирной спартакиаде

Спортсмен из Ленобласти выступит на всемирной спартакиаде

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28
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Ленинградский лыжник выступит на всемирной спартакиаде

Выпускник Мультицентра Игорь Кириллов занял первое место в лыжных гонках на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады по зимним видам спорта в Казани.

Он показал лучшее время в дистанции на 2,5 км и завоевал золотую медаль в лыжном спринте в первом дивизионе, обойдя 62 участников. 

Как уточнили в комитете по спорту, впервые спортсмен из Ленинградской области представит Россию на Зимних специальных Олимпийских играх в 2022 году. 

Игорь Кириллов из Сясьстроя в 2018 году дважды проходил обучение в Мультицентре социальной и трудовой интеграции, после чего успешно был трудоустроен в фермерское хозяйство. Парень профессионально занимается лыжным спортом, а также  увлекается футболом и бадминтоном.

Источник: Администрация Ленобласти
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