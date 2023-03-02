В Кудрово построят новый детский сад

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство детского садика на 110 мест в северной части Кудрово.

Новое образовательное учреждение на проспекте Строителей будет возведено по региональной программе «Соцобъекты в обмен на налоги». Застройщиком объекта выступит «Евроинвест Кудрово». Согласно выданному разрешению, строительство необходимо завершить в I квартале 2024 года.

После открытия в новый садик смогут пойти 110 детей от двух до семи лет — пять групп, включая ясельную. Внутри здания универсальные помещения для занятий музыкой и спортом, а также медицинский кабинет и пищевой блок. Снаружи для каждой группы предусмотрены собственные игровые площадки с набивным покрытием.