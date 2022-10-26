В Петербурге на Лиственной улице построят школу на 1000 мест

Соответствующее разрешение на строительство выдал Госстройнадзор Санкт‑Петербурга. Школа будет возведена за счет средств городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы Санкт‑Петербурга.

На первом этаже здания общей площадью почти 29 тыс.кв.м. будут обустроены отдельные входные группы для начальной и средней школы. Проектной документацией, получившей положительное заключение Санкт‑Петербургского Центра государственной экспертизы, предусмотрены столовая на 540 посадочных мест, актовый зал на 680 мест с эстрадой, два бассейна. Ребята смогут заниматься в мастерских по обработке тканей и металла.

Отдельное внимание в проекте уделено обеспечению безопасности школьников и созданию комфортной среды для детей с особенностями физического развития. Например, на сцене актового зала предусмотрен специализированный пандус, а в самом зале будут места для кресел-колясок. Во всех помещениях для занятий спортом будут отдельные раздевальные. Универсальные кабины санузлов для инвалидов появятся на каждом этаже школы.