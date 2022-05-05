Правительство Ленобласти зарезервировала земельные участки под возведение метро

Правительство Ленинградской области отчиталось о резерве 13 земельных участков, на которых в дальнейшем должны быть возведены новые станции петербургского метрополитена. Общая площадь резервных территорий, согласно подписанному постановлению, составила порядка 500 тысяч кв метров.

"Подписано распоряжение правительства Ленинградской области о резервировании земель для государственных нужд региона для размещения объекта транспортной инфраструктуры "Участок Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" с электродепо "Правобережное" ", - информирует пресс-служба администрации региона.

Участки зарезервированы сроком на 3 года. Будущая станция метро "Кудрово" предусматривает строительство двух вестибюлей: первый совместят с автовокзалом ТПУ Кудрово, второй - у Мурманского шоссе рядом "Мегой".