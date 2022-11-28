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Питерец.ру » Общество » В Кудрово открыли движение по новому мосту

В Кудрово открыли движение по новому мосту

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Опубликовал: Вадик Котов
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Север и юг города во Всеволожском районе Ленобласти соединил новый мост

Сегодня в городе Кудрово официально открыли движение по мосту над рекой Оккервиль. Сооружение проходит по проспекту Строителей и соединяет улицы Пражскую и Ленинградскую. Торжественное мероприятие сопровождалось музыкой и даже фейерверками.

"Работа проведена колоссальная: строители не просто установили новый мост, а изменили русло реки и провели укрепительные мероприятия. Дорога получилась отличная! Выехать из Кудрово теперь горазд проще — проверили сами", — поделился строительный вице-губернатор  Ленобласти Евгений Барановский. 

Новая переправа призвана снизить транспортную нагрузку на пересечении Ленинградской, Центральной и Областной улиц и облегчить дорожную ситуацию в Кудрово в целом, соединив между собой северную и южную части.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район Кудрово
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