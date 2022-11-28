В Кудрово открыли движение по новому мосту

Сегодня в городе Кудрово официально открыли движение по мосту над рекой Оккервиль. Сооружение проходит по проспекту Строителей и соединяет улицы Пражскую и Ленинградскую. Торжественное мероприятие сопровождалось музыкой и даже фейерверками.

"Работа проведена колоссальная: строители не просто установили новый мост, а изменили русло реки и провели укрепительные мероприятия. Дорога получилась отличная! Выехать из Кудрово теперь горазд проще — проверили сами", — поделился строительный вице-губернатор Ленобласти Евгений Барановский.

Новая переправа призвана снизить транспортную нагрузку на пересечении Ленинградской, Центральной и Областной улиц и облегчить дорожную ситуацию в Кудрово в целом, соединив между собой северную и южную части.