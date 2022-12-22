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Единороссы Петербурга продолжают помогать семьям мобилизованных петербуржцев

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Единороссы Северной столицы продолжают помогать семьям мобилизованных петербуржцев

Сейчас как никогда важно быть вместе и поддерживать друг друга, подчеркнул депутат партийной фракции в Заксобрании города Андрей Горшечников.
Петербургские единороссы навестили семью жителя Северной столицы, призванного на военную службу в ходе частичной мобилизации. Депутат фракции «Единой России» в региональном парламенте Андрей Горшечников и активисты «Молодой Гвардии» передали супруге военнослужащего необходимую помощь.

Как никогда мы должны быть едины и поддерживать друг друга, подчеркнул Андрей Горшечников.

«Особенно важно быть рядом с теми, кто сейчас ждёт домой своих сыновей, мужей, отцов. Решая какую-то маленькую проблему или просто помогая необходимым, мы говорим ещё раз «спасибо» защитникам нашего Отечества и их семьям», — сказал парламентарий.

О том, что семья резервиста нуждается в поддержке, сообщили его родственники, живущие в Смоленске. Они обратились к молодогвардейцам, которые передали информацию в петербургское отделение. Координатор «Молодой Гвардии Единой России» по СЗФО, лидер петербургских молодогвардейцев Александр Маликов рассказал, что волонтёры Северной столицы откликаются на самые разные обращения семей мобилизованных.

«Иногда нужно забрать ребенка с кружка или из школы, иногда выгулять домашних животных. Мы стараемся помочь всеми силами и рады каждому, кто решил участвовать в нашей акции взаимопомощи. Помочь может каждый, главное – не оставаться в стороне. Сейчас семьи жителей Петербурга, отправившихся в зону проведения СВО, нуждаются в нашей поддержке», — подчеркнул молодогвардеец.

Работа в этом направлении продолжается – в Северной столице работает региональный штаб #МЫВМЕСТЕ, который объединил ресурсы правительства города, ОНФ и «Единой России». По инициативе партии центры взаимопомощи открыты в каждом районе Петербурга. В них родственникам мобилизованных горожан оказывают юридическую и психологическую поддержку, консультируют по социальным льготам и гарантиям, помогают в решении бытовых проблем.

Добавим, что на уровне города введены выплаты мобилизованным и добровольцам, льготы на проезд и питание для детей, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, семьи освобождены от платы за детский сад.

Горячие линии центров помощи семьям мобилизованных в рамках общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ:

📞 8-800–200–34–11 – федеральная горячая линия 

📞 8-931–350–08–20 – волонтерский центр «Единой России» в Санкт-Петербурге

Источник: Единая Россия
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