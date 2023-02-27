Бегаешь и справки собираешь: добровольцы рассказали о сложностях при получении статуса ветерана боевых действий

Добровольцы-участники СВО столкнулись с многочисленными трудностями и бюрократизмом в государственных ведомствах при попытках оформить статус «ветерана боевых действий».

Боец подразделения «БАРС» Александр рассказал, что в его случае процесс получения льгот сдвинулся с мертвой точки лишь при содействии знакомых среди сотрудников военкомата. Он отметил, что большинство его сослуживцев собирают документы месяцами.

«Не хочу, чтоб меня использовали. Ты нужен, пока нужен, а потом бегаешь и справки собираешь», — поделился впечатлениями доброволец.

Еще один представитель «БАРС» Алексей подтвердил сложности со сбором пакета документов. По его словам, руководство части, к которой он был прикреплен, не реагирует на его запросы о выдаче справки.

«Я еще наслышан был, что от губернатора полагается за ранение, должны либо 500 тысяч, либо миллион платить, в зависимости от того, легкое оно или тяжелое. Но мне сказали: "А мы не знаем, как тебе платить: у тебя в документах нигде не написано, легкое у тебя ранение или тяжелое". Ранение есть, осколки есть, выплат нет», — добавил боец.

Все военнослужащие ВС РФ, а также добровольцы имеют право на получение категории «ветеран боевых действий» и льготы согласно закону «О ветеранах». Кроме того, действие положения распространяется на членов семей участников конфликта.

Однако оформление предполагает длительную процедуру и сбор пакета документов. Некоторые из них добровольцы получить в настоящий момент не могут.