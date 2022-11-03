ента новостей

20:09
Выставка «Динара Асанова — Незнакомка»
20:08
В утреннем эфире Пятого канала появится новая познавательная программа
20:07
Все участники спецоперации на Украине получат статус ветерана боевых действий
20:00
Выставка «Под лучами солнца»
19:59
Дни народного единства на Пятом канале
17:33
Петербургские единороссы поддержали волонтёрский проект «Золотые руки Ангела»
17:28
Петербургские единороссы передали семьям мобилизованных подарки от жителей Бурятии
17:25
В Северо-Западном округе Росгвардии стартовал «Большой этнографический диктант»
17:14
В Санкт-Петербурге состоялся показ просветительского спектакля «Трудный экзамен» Российского общества «Знание»
16:53
Выставка «Блестящая эпоха. Итальянская мода 80-х»
14:10
В Сосновом Бору задержали профессиональных автоугонщиков
14:07
Мост через Свирь для прохода вниз по реке барже – буксирного состава
14:04
В Петербурге задержали двоих мужчин ограбивших аптеку
13:13
На дорогах Петербурга появятся более 900 знаков «Дети»
13:06
Фракция "Справедливая Россия - За правду" подала поправки к проекту городского бюджета на 2023-2025 годы
12:49
В СПбГМТУ приступили к созданию робота для очистки корпуса судна
12:33
Институт сценических искусств подготовит актеров для театра Мариуполя
12:20
Сегодня ночью на развязке КАД с Пулковским шоссе будет полностью перекрыт съезд
12:17
На развязке КАД с Пулковским шоссе установили пролётное строение надземного пешеходного перехода
12:15
В Ленобласти инспектор ДПС задержал угонщика, находящегося в федеральном розыске
12:13
В Невском районе пенсионерка поверив телефонному аферисту лишилась 1,2 миллиона рублей
10:47
В Ленобласти 45-летний мужчина соблазнил 13-летнюю девочку
10:37
Сумку с женскими ногами нашли в реке Ижора
10:27
Турецкий газопровод скоро заработает
09:49
В Петербурге молодые сотрудники органов внутренних дел приняли Присягу
09:46
В Петербурге задержали мужчину, напавшего на школьника
09:45
Перевозка инвалидов продолжится
09:40
Выставка Яши Крайнего «НЮансы»
09:37
«Зениту» осталось провести четыре игры до большого перерыва
09:33
Мужчина погиб, попав под колеса иномарки в Ленобласти
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Все участники спецоперации на Украине получат статус ветерана боевых действий

Все участники спецоперации на Украине получат статус ветерана боевых действий

0
32
Опубликовал: Питерец
0
Фото:
Яндекс
Все участники спецоперации на Украине получат статус ветерана боевых действий

3 ноября в Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект № 228180-8, предлагающий наделить статусом ветерана боевых действий членов добровольческих формирований, созданных по решению органов государственной власти и содействующих Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции. Также предусмотрено установление порядка выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца. Проект рассмотрят на заседании Совета Государственной Думы 7 ноября 2022 года.

Принятие законопроекта № 228180-8    «О внесении изменений в Федеральный закон от 12 января 1995 года №5-ФЗ “О ветеранах”», инициированного Комитетом по промышленности и торговле Госдумы РФ, позволит установить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий для добровольцев, участвующих в специальной военной операции, и распространить на них меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством для военнослужащих.

Пункт 1 статьи 3 предлагается дополнить подпунктом 2, согласно которому в перечень россиян, имеющих право получить статус «Ветерана боевых действий», включат воинов, переводчиков и медицинский персонал, выполнивших свой гражданский долг в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей (с 30 сентября 2022 года). Статью 4, по мнению парламентариев, необходимо дополнить подпунктом 8, который будет предусматривать статус «Инвалида боевых действий» для героев, получивших тяжелые ранения, контузии или увечья при выполнении боевых задач. Пункт 3 статьи 14 следует изложить в новой редакции, согласно которой меры социальной поддержки, предоставляемые инвалидам боевых действий, распространят также на военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, прокуроров и следователей органов прокуратуры, сотрудников Следственного комитета РФ, лиц пребывавших в добровольческих формированиях. В тексте законопроекта уже учтены замечания правительства.

На правительство будет возложена функция установить порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца россиянам, выполняющим свой гражданский долг на Украине. Пока что в России действует постановление Правительства РФ от 19 декабря 2003 г. № 763 «Об удостоверении ветерана боевых действий». Именно это удостоверение станет основанием для получения всех предусмотренных государством льгот.

Депутат Госдумы РФ от Пермского края, один из соавторов законопроекта Антон Немкин подчеркнул, что предложенные в проекте решения отражают обязанности государства по отношению к участникам боевых действий. «Законопроект направлен на то, чтобы поддержать тех, кто проявил героизм и выполнил свой гражданский долг по защите целостности нашей страны и по оказанию помощи русскоязычному населению территорий, где сейчас идет борьба за права человека. Все обязательства государства в случае его принятия будут закреплены на уровне федерального закона, так что ни один нерадивый чиновник не сможет уклониться от их выполнения», - заявил Антон Немкин.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-06-2022, 16:23
Александр Бельский прокомментировал законопроект об установлении Дня ветерана боевых действий
27-06-2022, 11:18
Отличившимся в спецоперации на Украине росгвардейцам вручили государственные награды в Ленобласти
21-04-2017, 11:38
Ветеранов боевых действий МВД и Росгвардии увековечили на почтовой марке
18-06-2022, 10:05
Могут ли воевать срочники?
24-02-2021, 19:31
Около 500 боевых стрельб мотострелковых взводов ЗВО прошли на 26 полигонах
26-08-2022, 20:01
В военной исторической библиотеке Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялся круглый стол «От «Кремля» до «Марса»: итоги и причины неудач РККА в 1942-м году»

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
92
Сегодня, 09:33
Мужчина погиб, попав под колеса иномарки в Ленобласти
0
126
Вчера, 09:45
В Ленобласти столкнулись «Пежо» и «Нива», водители погибли
0
128
Вчера, 09:17
В Буграх микроавтобус насмерть сбил пешехода
0
142
1-11-2022, 16:21
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнюю девочку
Наверх