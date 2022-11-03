Все участники спецоперации на Украине получат статус ветерана боевых действий

3 ноября в Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект № 228180-8, предлагающий наделить статусом ветерана боевых действий членов добровольческих формирований, созданных по решению органов государственной власти и содействующих Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции. Также предусмотрено установление порядка выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца. Проект рассмотрят на заседании Совета Государственной Думы 7 ноября 2022 года.

Принятие законопроекта № 228180-8 «О внесении изменений в Федеральный закон от 12 января 1995 года №5-ФЗ “О ветеранах”», инициированного Комитетом по промышленности и торговле Госдумы РФ, позволит установить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий для добровольцев, участвующих в специальной военной операции, и распространить на них меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством для военнослужащих.

Пункт 1 статьи 3 предлагается дополнить подпунктом 2, согласно которому в перечень россиян, имеющих право получить статус «Ветерана боевых действий», включат воинов, переводчиков и медицинский персонал, выполнивших свой гражданский долг в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей (с 30 сентября 2022 года). Статью 4, по мнению парламентариев, необходимо дополнить подпунктом 8, который будет предусматривать статус «Инвалида боевых действий» для героев, получивших тяжелые ранения, контузии или увечья при выполнении боевых задач. Пункт 3 статьи 14 следует изложить в новой редакции, согласно которой меры социальной поддержки, предоставляемые инвалидам боевых действий, распространят также на военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, прокуроров и следователей органов прокуратуры, сотрудников Следственного комитета РФ, лиц пребывавших в добровольческих формированиях. В тексте законопроекта уже учтены замечания правительства.

На правительство будет возложена функция установить порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца россиянам, выполняющим свой гражданский долг на Украине. Пока что в России действует постановление Правительства РФ от 19 декабря 2003 г. № 763 «Об удостоверении ветерана боевых действий». Именно это удостоверение станет основанием для получения всех предусмотренных государством льгот.

Депутат Госдумы РФ от Пермского края, один из соавторов законопроекта Антон Немкин подчеркнул, что предложенные в проекте решения отражают обязанности государства по отношению к участникам боевых действий. «Законопроект направлен на то, чтобы поддержать тех, кто проявил героизм и выполнил свой гражданский долг по защите целостности нашей страны и по оказанию помощи русскоязычному населению территорий, где сейчас идет борьба за права человека. Все обязательства государства в случае его принятия будут закреплены на уровне федерального закона, так что ни один нерадивый чиновник не сможет уклониться от их выполнения», - заявил Антон Немкин.