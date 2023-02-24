Беглов снова поговорил о важности поддержки СВО на фоне отсутствия реальной помощи от Смольного

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о важности поддержки участников СВО. Однако Смольный успел «отметиться» не только отсутствием реальной помощи военнослужащим, но и массовыми нарушениями, связанными с мобилизационной кампанией.

Градоначальник опубликовал в соцсетях поздравительное сообщение в честь годовщины начала спецоперации. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что вся страна должна опираться на бойцов, которые защищают Родину вдали от дома.

«Именно они станут кадровым резервом Вооруженных сил, и их опыт будет востребован на гражданке в органах власти всех уровней», — заявил Александр Беглов.

Однако громкие заявления петербургского губернатора идут вразрез с тем фактом, что реальная поддержка мобилизованным и их семьям со стороны Смольного практически не оказывалась все это время. В СМИ не раз публиковалась информация, что Беглов использует тему СВО исключительно в своих интересах, а именно длясобственного пиара.