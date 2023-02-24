ента новостей

18:33
В Ленобласти на выходных ожидается метель и снег
18:27
В Петербурге открылась выставка «Украина. На переломах эпох»
18:08
В Мурино прорвало водопровод и затопило улицу
18:06
Беглов снова поговорил о важности поддержки СВО на фоне отсутствия реальной помощи от Смольного
15:18
У метро «Гостиный Двор» мужчина дважды выстрелил в сотрудника ОМОН
15:00
В Луге задержали поджигателей автомобиля
14:55
В Парголово задержали мужчину, напавшего на охранника поликлиники
13:16
В Ленобласти в ДТП пострадали двое детей
13:11
Раненый в Петербурге сотрудник ОМОН Росгвардии будет награждён
12:18
В Петербурге наградили росгвардейцев-водителей, отличившихся в ходе специальной военной операции
11:49
В парке Петергофа поймали вооруженную женщину
09:52
Они хотят работать по вечерам
09:50
Как отнеслись к словам Путина
09:38
Сколько нужно мужчинам?
14:38
На площади Восстания прошла церемония возложения цветов в честь Дня защитника Отечества
14:37
Полицейские задержали лихача, объезжавшего «пробку» по тротуару
12:41
В Мурино задержан задержан вор-карманник
11:20
Во Всеволожске пенсионерка перевела мошенникам 300 тысяч рублей
11:11
В Петербурге подозревают в развратных действиях с несовершеннолетней
11:06
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего подростка
11:02
ВЛенобласти встречают День защитника Отечества митингами, стихами и песнями
11:00
Депутаты одобрили в первом чтении закон Беглова, позволяющий снести 163 исторических здания в Петербурге
09:04
Бельский поздравил с праздником
08:16
К чему приводит авитаминоз
08:07
Как перевезти машину в Калининград
22:11
СКА разгромил «Куньлунь» со счётом 7:2, но ЦСКА выиграл у «Спартака» крупнее
16:56
В Ленобласти провожают зиму вкусно и с пользой
16:55
Александр Бельский встретился с родственниками погибших сотрудников МЧС
14:35
Прокуратура рассказала школьникам, как не стать жертвами телефонных мошенников
13:05
В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда почтили память армян
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Беглов снова поговорил о важности поддержки СВО на фоне отсутствия реальной помощи от Смольного

Беглов снова поговорил о важности поддержки СВО на фоне отсутствия реальной помощи от Смольного

0
28
Опубликовал: Андрей Якунин
0
Фото:
Telegram
Беглов снова поговорил о важности поддержки СВО на фоне отсутствия реальной помощи от Смольного

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о важности поддержки участников СВО. Однако Смольный успел «отметиться» не только отсутствием реальной помощи военнослужащим, но и массовыми нарушениями, связанными с мобилизационной кампанией.

Градоначальник опубликовал в соцсетях поздравительное сообщение в честь годовщины начала спецоперации. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что вся страна должна опираться на бойцов, которые защищают Родину вдали от дома.

«Именно они станут кадровым резервом Вооруженных сил, и их опыт будет востребован на гражданке в органах власти всех уровней», — заявил Александр Беглов.

Однако громкие заявления петербургского губернатора идут вразрез с тем фактом, что реальная поддержка мобилизованным и их семьям со стороны Смольного практически не оказывалась все это время. В СМИ не раз публиковалась информация, что Беглов использует тему СВО исключительно в своих интересах, а именно длясобственного пиара.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-09-2020, 09:40
Беглов остается?
29-11-2022, 08:41
Беглов и Бельский встретились с семьями участников СВО
22-09-2022, 09:25
Беглов о мобилизации
8-10-2018, 11:21
Беглов о выборах
28-02-2019, 07:52
Беглов «ВКонтакте»
5-12-2022, 13:39
На фоне провала снегоуборочной компании Беглов сбежал в Москву на косметические процедуры — СМИ

Происшествия на дорогах

0
141
Вчера, 11:06
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего подростка
0
205
22-02-2023, 10:27
На Васильевском острове внедорожник насмерть сбил женщину
0
203
21-02-2023, 11:11
В Петербурге подросток попал под трамвай
0
210
21-02-2023, 09:44
В Ленобласти пешеход погиб под колесами двух иномарок
Наверх