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Питерец.ру » Общество » Смартфоны влияют на речь

Смартфоны влияют на речь

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Гаджеты негативно влияют на развитие речи детей

«Питерец.ру» сообщает, что логопед Наталья Сараева высказалась по поводу влияния гаджетов на нервную систему. По словам специалиста, смартфоны способны приводить к задержке речевого развития ребенка.

Однако негативное влияние может происходить и в результате других факторов. Например, из-за экологии. Родителям следует наблюдать за речевым развитием своего чада. Если у ребенка выявляются проблемы, необходимо сразу же обращаться к специалисту.

Помощь может оказать логопед и невролог. Поводом для обращения становится ситуация, когда речь ребенка перестает развиваться, или же происходит откат – ухудшение. При возникновении таких проблем родителям следует незамедлительно принимать меры.

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