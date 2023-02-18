Смартфоны влияют на речь

«Питерец.ру» сообщает, что логопед Наталья Сараева высказалась по поводу влияния гаджетов на нервную систему. По словам специалиста, смартфоны способны приводить к задержке речевого развития ребенка.

Однако негативное влияние может происходить и в результате других факторов. Например, из-за экологии. Родителям следует наблюдать за речевым развитием своего чада. Если у ребенка выявляются проблемы, необходимо сразу же обращаться к специалисту.

Помощь может оказать логопед и невролог. Поводом для обращения становится ситуация, когда речь ребенка перестает развиваться, или же происходит откат – ухудшение. При возникновении таких проблем родителям следует незамедлительно принимать меры.