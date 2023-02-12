Соловейчик уверен в необходимости уберечь «Нарвскую заставу» от сноса

Представитель Движения гражданских инициатив, политолог Владимир Соловейчик раскритиковал Смольный за планы снести малоэтажную застройку в микрорайоне «Нарвская застава». По мнению эксперта, ее необходимо сохранить. Более того, большинство домов в хорошем состоянии.

«Отношение мое, как и всех наших градозащитников, к этим планам негативное. Более того, мы знаем позицию жителей Нарвской заставы, а это из 200 домов 160, которые категорически против этих планов. Эти здания исторические, их сносить нельзя, и вообще квартал у Нарвской заставы очень комфортный для жилья, очень благоустроенный, очень удобный», – подчеркнул Соловейчик.

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Он добавил, что здания в «Нарвской заставе» нельзя разбирать. Этому препятствует законодательство. Он указал на необходимость оставить объекты под охраной. Соловейчик уверен, что отстоять часть района удастся. Однако в некоторых случаях дома могут все же снести.

«Я думаю, что этот квартал, эти 160 домов нам удастся отстоять, что касается двух остальных, там, конечно, ситуация сложнее, и то, что они могут стать жертвами аппетитов строительных магнатов, весьма вероятно», – уверен Соловейчик.

Примечательно, что в администрации Александра Беглова планируют разобрать здания якобы из-за их «ветхости». Есть основания полагать, что на этой территории девелоперы построят многоэтажные ЖК.