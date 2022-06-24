Соловейчик предложил выплачивать петербургским чиновникам зарплату, соизмеримую их заслугам

Администрация президента России ввела эффективную модель оценки чиновников. Эту систему стоило бы использовать и для оценки деятельности чиновников в Санкт-Петербурге, заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Парламент Северной столицы одобрил закон, который позволит увеличить зарплаты для действующего губернатора города Александра Беглова и его окружения. Однако вышеуказанный документ, по мнению специалиста, нуждается в корректировке.

«Нужны дополнительные критерии эффективности работы чиновников, и они должны отражаться на выплатах. Здесь нужна корректировка в законе, чтобы увязать эти критерии с уровнем зарплаты чиновников», — заявил Соловейчик.

Нововведение ранее раскритиковал и политолог Антона Бредихина. Он уточнил, что петербуржцев возмутят многомиллионные траты на чиновников, в то время как в городе провалились мусорные и транспортные реформы.