ента новостей

19:24
В Центральном районе задержали мошенника, обманувшего пенсионера
19:20
В Мариинском дворце открылась фотовыставка в честь 100-летия Кабардино-Балкарской Республики
19:17
В Петербурге задержали поджигателя иномарок
19:13
Соловейчик предложил выплачивать петербургским чиновникам зарплату, соизмеримую их заслугам
18:49
В Приморском районе иномарка сбила подростка
18:31
В Петербурге задержали сиделку, обобравшую пенсионерку
14:21
Подписано соглашение о сотрудничестве парламентов Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии
11:04
В Ленобласти на трассе "Нарва" автобус с "Газелью". Двое погибли, шесть человек в больнице
10:55
«Алые паруса» с высоты птичьего полета
10:53
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе перекроют одну полосу движения
10:26
За счет чего люди выглядят старше
09:42
В Петербурге мигрант домагался 13 летней дочери соседки по коммунальной квартире
09:33
В Буграх 4-летняя девочка выпала из окна
09:18
Вместо «Призмы» – новые магазины
08:51
Чем опасны ежики
20:05
В Петербурге пенсионер перевел аферистам 3 860 000 рублей
19:58
В Птербурге иномарка сбила подростка
19:53
В Петербурге задержали, «домушника»
19:50
3D погружение на сцене Дворцовой!
19:46
В петербургском парламенте открылась выставка «Не дай живым забыть всех тех, погибших на войне»
19:43
В Мариинском дворце состоялось вручение литературной премии им. Маршала Советского Союза Л.А. Говорова
18:39
ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» не спешит включать воду жителям Пушкинского района
14:40
«Смешариков», «Фиксиков», «Бодо Бородо» и «ДиноСити» покажут в парке «Россия – Моя история»
14:32
В Ленобласти задержали квартирного вора–рецидивиста
14:15
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скоропостижно скончался в возрасте 48 лет
11:27
Выставка Юрия Нашивочникова «Надземное дыхание»
11:20
Депутаты предлагают сохранить региональную доплату к пенсии детям, которые устраиваются на временную подработку
11:10
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке баржебуксирного состава
11:05
Пожарные утром тушили горящий фасад дома в Кудрово
09:47
В Ленобласти мужчина открыл стрельбу по представителям кредитной организации
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Соловейчик предложил выплачивать петербургским чиновникам зарплату, соизмеримую их заслугам

Соловейчик предложил выплачивать петербургским чиновникам зарплату, соизмеримую их заслугам

0
19
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Соловейчик предложил выплачивать петербургским чиновникам зарплату, соизмеримую их заслугам

Администрация президента России ввела эффективную модель оценки чиновников. Эту систему стоило бы использовать и для оценки деятельности чиновников в Санкт-Петербурге, заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Парламент Северной столицы одобрил закон, который позволит увеличить зарплаты для действующего губернатора города Александра Беглова и его окружения. Однако вышеуказанный документ, по мнению специалиста, нуждается в корректировке.

«Нужны дополнительные критерии эффективности работы чиновников, и они должны отражаться на выплатах. Здесь нужна корректировка в законе, чтобы увязать эти критерии с уровнем зарплаты чиновников», — заявил Соловейчик.

Нововведение ранее раскритиковал и политолог Антона Бредихина. Он уточнил, что петербуржцев возмутят многомиллионные траты на чиновников, в то время как в городе провалились мусорные и транспортные реформы.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-06-2022, 17:48
Политолог Соловейчик: Смольный не смог организовать поставки автобусов перед вторым этапом транспортной реформы
13-12-2014, 12:55
Чиновникам кризис нипочём
27-02-2020, 13:57
В Смольном кадровые изменения
9-09-2015, 09:04
Чиновники все равно благоденствуют…
11-07-2017, 08:21
Иномарка для чиновников
20-03-2013, 07:53
Чиновников обяжут предоставлять сведения о доходах своих супругов и несовершеннолетних детей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
24
Сегодня, 18:49
В Приморском районе иномарка сбила подростка
0
108
Сегодня, 11:04
В Ленобласти на трассе "Нарва" автобус с "Газелью". Двое погибли, шесть человек в больнице
0
107
Вчера, 19:58
В Птербурге иномарка сбила подростка
0
169
22-06-2022, 11:32
В Петербурге иномарка сбила двоих детей
Наверх